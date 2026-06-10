Afera se širi nakon pada šefa policije: U Beogradu uhićeni interventni policajci

Među četvoricom uhićenih policajaca su zapovjednik interventne postrojbe i njegov pomoćnik, a sumnjiče se za trgovinu utjecajem u supočiniteljstvu i za zlouporabu službenog položaja, priopćeno je iz VJT-a. Terete se također i za neprijavljivanje kaznenog djela i počinitelja, te za naknadnu pomoć Vukoviću.