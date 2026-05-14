Ubojici supruge i sina maksimalnih 45 godina zatvora

Emir Selimović u veljači je prošle godine u obiteljskome stanu u Kalesiji ugušio suprugu i dijete dok su spavali. Za oba ubojstva pojedinačna kazna je iznosila po 44 godine zatvora, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od 45 godina. To je najveća kazna predviđena zakonodavstvom u BiH.