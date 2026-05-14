Ubojici supruge i sina maksimalnih 45 godina zatvora

Hina
14. svi. 2026. 11:51
Vrhovni sud Federacije BiH pravomoćno je osudio Emira Selimovića na maksimalnu kaznu od 45 godina zatvora zbog ubojstva supruge Inele Selimović i njihovog maloljetnog sina, zločina koji je zbog svoje okrutnosti potresao javnost.

Time je potvrđena presuda Županijskog suda u Tuzli.

Emir Selimović u veljači je prošle godine u obiteljskome stanu u Kalesiji ugušio suprugu i dijete dok su spavali. Za oba ubojstva pojedinačna kazna je iznosila po 44 godine zatvora, nakon čega mu je izrečena jedinstvena kazna od 45 godina. To je najveća kazna predviđena zakonodavstvom u BiH. 

Nakon stravičnog zločina Selimović je pobjegao, a za njim je pokrenuta opsežna potraga u kojoj je ssudjelovalo više policijskih agencija. Danima se skrivao, dok ga policija na kraju nije locirala i uhitila.

Tijekom sudskog postupka negirao je da je počinio ubojstva, unatoč predstavljenim dokazima. Sudsko vijeće je zaključilo da je zločin počinjen na iznimno podmukao način nad osobama koje nisu imale nikakvu mogućnost obrane.

Dvostruko ubojstvo izazvalo je snažne reakcije javnosti, posebno zbog činjenice da su žrtve bili majka i dijete. Ovaj slučaj postao je jedan od najpotresnijih primjera teškog obiteljskog nasilja u BiH. 

