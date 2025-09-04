Oglas

„Učenje laži“: Udžbenik u RS-u i dalje hvali Karadžića i Mladića

N1 Info
04. ruj. 2025. 16:41
Udžbenik povijesti za deveti razred osnovnih škola u Republici Srpskoj i dalje prikazuje Radovana Karadžića i Ratka Mladića isključivo kroz prizmu njihove uloge u osnivanju entiteta, dok u potpunosti izostavlja činjenicu da su osuđeni za ratne zločine i genocid.

Udžbenik povijesti za deveti razred osnovne škole u Republici Srpskoj i dalje ignorira zločine Radovana Karadžića i Ratka Mladića usprkos odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojom se zahtijevaju izmjene.

Usprkos sudskoj presudi, učenici u Republici Srpskoj će nastaviti učiti o „važnoj ulozi“ Radovana Karadžića i Ratka Mladića u stvaranju RS-a, ali ne i o ratnim zločinima za koje su osuđeni, javlja Balkan Insight.

U suprotnosti s Ustavom BiH

Početkom ove godine, Ustavni sud BiH donio je odluku da dijelovi udžbenika povijesti za učenike devetog razreda osnovne škole koji se koristi u RS-u nisu u skladu sa Ustavom BiH i Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju.

Na stranicama od 185-192 udžbenika, kojeg je napisao Dragiša Vasić, a objavilo Javno poduzeće „Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” iz Istočnog Sarajeva, potencira se „važna uloga“ Karadžića i Mladića u osnivanju RS-a.

BiH RS USTAVNI SUD povijest radovan karadžić ratko mladić ratni zločinci republika srpska udžbenici povijesti

