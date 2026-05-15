Uhićen šef beogradske policije i bivši Vučićev savjetnik. Stigli prvi detalji

Milićevo uhićenje postalo je vijest dana i potaknulo brojna nagađanja i podsjećanja na njegovu dosadašnju karijeru, među ostalim i na činjenicu da je bio na čelu beogradske policije u razdoblju od 2013. do 2018., kada je postavljen na dužnost savjetnika srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića za borbu protiv korupcije i kriminala, a u to vrijeme bio je i pomoćnik ravnatelja policije.