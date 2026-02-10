Oglas

transparency international

Srbija po indeksu korupcije najlošije ocijenjena država u regiji

author
Hina
|
10. velj. 2026. 15:19
Transparency International
John MACDOUGALL / AFP

Srbija je na rangiranju zemalja i teritorija po Indeksu percepcije korupcije (CPI) globalne organizacije Transparency International (TI) protekle godine pogoršala svoj rezultat i prvi put je najlošija u regiji, priopćila je u u utorak organizacija Transparentnost Srbija (TS).

Oglas

Na ovogodišnjoj listi globalne organizacije Transparency International (TI) ukupno su 182 države i teritorija, a pozicija Srbije za čak 45 mjesta lošija je od najbolje zabilježene prije 10 godina.

U odnosu na ostale zemlje zapadnog Balkana i nekadašnje Jugoslavije, Srbija je najlošija i prvi put iza Bosne i Hercegovine (34), a u cijeloj Europi iza nje su samo Bjelorusija (31), Turska (31) i Rusija (22).

Globalnu listu predvode Danska (89) i Finska (88), a na začelju su Somalija (9) i Južni Sudan (9).

U 2025. Indeks Srbije bio je 33 i za dva boda niži je nego prethodne godine i najniži od 2012. kada je uvedena postojeća metodologija ocjenjivanja, na skali od nula - "izuzetno korumpirane" do 100 - "veoma čiste".

Usporedba pozicija na tabeli u odnosu na broj rangiranih zemalja pokazuje da je to najlošiji plasman Srbije od 2004. godine, dodaje TS u priopćenju.

Ocjena Srbije je devet bodova ispod globalnog prosjeka, a za 29 niža od prosjeka Europske unije, navodi u priopćenju TS.

Prema ocjeni organizacije TI, u nekoliko zemalja zapadnog Balkana loše pravosuđe jedna je od ključnih prepreka uspješnoj borbi protiv korupcije, dok i unatoč tome suci i tužitelji postaju meta napada drugih grana vlasti.

Kao ilustracija te pojave, za Srbiju se navode događaji povezani s Tužiteljstvom za organizirani kriminal.

"Poslije istrage navodnih zlouporaba članova vlade, Tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK) u Srbiji suočava se sa sve većim pritiskom, uključujući vladine kampanje ciljanja, ometanje policijske suradnje i zakonske promjene koje slabe sposobnost TOK-a da istražuje organizirani kriminal i korupciju na visokoj razini", konstatira TI.

U regionalnom izvješću se ukazuje i na netransparentno odlučivanje u vezi s vrijednim javnim i privatnim investicijama i kao jedan od primjera navodi "slučaj Glavni stožer", gdje je Vlada Srbije potpisala tajni ugovor sa stranim investitorom iz SAD-a i ukinula zaštitu spomenika kulture kako bi na tom mjestu bio izgrađen luksuzni hotel, dodaje TI.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Indeks percepcije korupcije TI indeks korupcije korupcija srbija transparency international

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ