Ministarstvo obrane Kuvajta potvrdilo je da je dvoje Talijana podleglo ozljedama. Prethodno su izvijestili da su četiri osobe ranjene uslijed pada krhotina nakon što je napadnut "važan objekt", što su opisali kao iranski napad. Naveli su da su državljani Pakistana i Kuvajta ozlijeđeni te da je napad prouzročio materijalnu štetu.