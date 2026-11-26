poginula 3 Talijana
Iran kaže da nije napadao Kuvajt, spreman pokrenuti zajedničku istragu
Dvoje Talijana poginulo je u četvrtak u napadu bespilotnim letjelicama u Kuvajtu, za što su Italija i Kuvajt okrivili Iran, iako Teheran niječe bilo kakvu umiješanost.
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Dvojica poginulih bili su tehničari zaposleni u tvrtki Rheinmetall Italia, talijanskoj podružnici njemačke obrambene grupacije. Nalazili su se na postaji za nadzor protuzračne obrane u Kuvajtu kada je ona postala meta iranskih bespilotnih letjelica, izjavio je talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani pred Senatom u Rimu.
"Nakon snažne eksplozije, oba su naša sunarodnjaka, prema informacijama koje pristižu iz Kuvajta, smrtno stradala. Još su dvije osobe ozlijeđene - državljanin Pakistana i kapetan kuvajtske vojske", rekao je Tajani.
Ministarstvo obrane Kuvajta potvrdilo je da je dvoje Talijana podleglo ozljedama. Prethodno su izvijestili da su četiri osobe ranjene uslijed pada krhotina nakon što je napadnut "važan objekt", što su opisali kao iranski napad. Naveli su da su državljani Pakistana i Kuvajta ozlijeđeni te da je napad prouzročio materijalnu štetu.
Visoki glasnogovornik iranskih oružanih snaga, Abolfazl Shekarchi, opovrgnuo je tvrdnje da je Iran napao "važan" objekt u Kuvajtu, rekavši da u toj regiji nisu provedene nikakve ofenzivne ili vojne operacije iranskih snaga.
Iransko veleposlanstvo u Rimu također je putem platforme X kategorički odbacilo navode o napadu iranskim bespilotnim letjelicama na vojni objekt u Kuvajtu.
Tajani je za novinsku agenciju AGI izjavio da će Italija uputiti prosvjed iranskom veleposlanstvu zbog ovog incidenta. Pozvao je na oprez te naglasio kako nema razloga za napade na arapske zemlje koje graniče s Iranom, a koje nisu uključene u rat.
Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči zanijekao je bilo kakvu umiješanost Irana u napad. Poručio je da je Teheran spreman provesti zajedničku istragu s Kuvajtom „kako bi se utvrdilo podrijetlo incidenta i strane koje su u njemu sudjelovale”, stoji u objavi na njegovom kanalu na Telegramu.
Regionalni sukob izbio je 28. veljače kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran, a otad se proširio, uključujući iranske udare na Izrael i arapske države u Perzijskom zaljevu u kojima se nalaze američke vojne baze.
Ranije u studenome, Iran je objavio da je gađao lokacije u Kuvajtu na kojima se nalaze američke bespilotne letjelice i projektili, nakon što su Sjedinjene Države izvele napad na otok Kešm u Hormuškom tjesnacu.
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