oglasila se Zaharova
Iz Rusije osudili rezuluciju EP-a o Vukovaru
Prešućivanje činjenice da je u dvjema operacijama hrvatskih snaga tijekom 90-ih godina život izgubilo oko 1500 srpskih civila, a izbjeglo ih je 250.000, predstavlja zločin, rekla je Marija Zaharova, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova, komentirajući najnoviju rezoluciju Europskog parlamenta o Vukovaru u kojoj, kako tvrdi, nema ni riječi o srpskim žrtvama.
Oglas
"Riječ je o još jednom pokušaju krivotvorenja povijesti. Sukob na području Hrvatske doveo je do velikog broja žrtava i izbjeglica. U dvjema operacijama hrvatskih snaga, Bljesku i Oluji, ubijeno je oko 1500 srpskih civila, a izbjeglo ih je više od 250.000. Prešućivanje tih činjenica je zločin", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.
Još je jednom upozorila na politizaciju i iskrivljavanje povijesnih činjenica, kao i na raspirivanje međunacionalne mržnje u toj ionako nestabilnoj regiji, piše Sputnik.
Europski parlament usvojio je u cijelosti Rezoluciju o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara, na zajednički prijedlog pet zastupničkih klubova.
Usvojenom rezolucijom o Vukovaru srbijanske se vlasti pozivaju da omoguće pristup relevantnim ratnim arhivima, objave sve informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica, bore se protiv nekažnjivosti ratnih zločina te olakšaju pronalazak, identifikaciju i dostojanstven povratak posmrtnih ostataka žrtava njihovim obiteljima.
Rezolucijom koju je podnijelo 17 eurozastupnika, među kojima je i svih 12 zastupnika iz Hrvatske, Srbija se poziva da konačno, na "istinski uključiv i transparentan način, usvoji odavno najavljeni zakon o nestalim osobama".
Spremni graditi partnerstvo sa Srbijom
U Srbiji je u tijeku proces formiranja vlasti nakon parlamentarnih izbora, a Moskva se nada da će srpski narod kroz taj proces proći dostojanstveno, rekla je Zaharova odgovarajući na pitanje novinara o situaciji u Srbiji.
"Pratimo situaciju u Srbiji, gdje je u tijeku formiranje vlasti nakon parlamentarnih izbora čije je održavanje inicirao Aleksandar Vučić. To je složen proces i nadamo se da će srpski narod kroz njega proći dostojanstveno", rekla je na konferenciji za novinare.
Dodala je da je Rusija spremna nastaviti graditi uzajamno korisne odnose i partnerstvo sa Srbijom u svim područjima te koordinirati djelovanje na međunarodnoj sceni, posebno kada je riječ o položaju Srba na Kosovu.
"Računamo na konstruktivan stav novih vlasti kada je riječ o suradnji s Rusijom, dok u konstruktivno raspoloženje srpskog naroda nema nikakve sumnje", rekla je Zaharova.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas