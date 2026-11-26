"Riječ je o još jednom pokušaju krivotvorenja povijesti. Sukob na području Hrvatske doveo je do velikog broja žrtava i izbjeglica. U dvjema operacijama hrvatskih snaga, Bljesku i Oluji, ubijeno je oko 1500 srpskih civila, a izbjeglo ih je više od 250.000. Prešućivanje tih činjenica je zločin", rekla je Zaharova na konferenciji za novinare.