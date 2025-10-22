Oglas

Građani nasjedaju na novu prijevaru: Policija objavila dva slučaja

N1 Info
22. lis. 2025. 10:19
Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prevarantica se domislila novog načina kako uzeti novac od naivnih građana.

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 43-godišnjakinjom koju sumnjiči da je prevarila dvije starije žene i od njih uzela ukupno 1100 eura.

Prema sumnjama policije, prva prijevara dogodila se 23. svibnja ove godine kada je osumnjičena na tržnici u centru Zagreba prišla 83-godišnjoj ženi. Predstavila joj se kao susjeda i ispričala lažnu priču o tome kako će joj isključiti struju jer ne može platiti račune. Starica je povjerovala i s njom otišla do svog stana na Medveščaku, gdje joj je prvo dala 200 eura, a zatim su otišle i do bankomata, gdje joj je podignula još 500 eura.

Četiri mjeseca kasnije, 4. rujna, na Medveščaku je ponovno iskoristila povjerenje druge starije žene. Na ulici je prišla 81-godišnjakinji, ponovno se predstavila kao susjeda u financijskim problemima i zamolila posudbu. Zajedno su otišle u novčarsku ustanovu gdje joj je starica predala 400 eura.

Ukupna šteta iznosi oko 1100 eura.

Protiv 43-godišnjakinje podnesena je kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje dvaju kaznenih djela prijevare.

Teme
policija prijevara

