Građani nasjedaju na novu prijevaru: Policija objavila dva slučaja

Prema sumnjama policije, prva prijevara dogodila se 23. svibnja ove godine kada je osumnjičena na tržnici u centru Zagreba prišla 83-godišnjoj ženi. Predstavila joj se kao susjeda i ispričala lažnu priču o tome kako će joj isključiti struju jer ne može platiti račune. Starica je povjerovala i s njom otišla do svog stana na Medveščaku, gdje joj je prvo dala 200 eura, a zatim su otišle i do bankomata, gdje joj je podignula još 500 eura.