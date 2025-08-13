Oglas

VIDEO / Batinaši s palicama u Novom Sadu krenuli na građane: Demonstranti došli do Slavije

N1 Srbija
13. kol. 2025. 22:45
Grupa muškaraca koja se večeras, prema svemu sudeći, sukobila s demonstrantima, snimljena je kako ulazi u Stražilovsku ulicu u Novom Sadu, javlja N1 Srbija.

Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se velika skupina muškaraca, većinom odjevenih u crno i s prekrivenim licima, kako nose palice i metalne šipke dok ulaze u Stražilovsku ulicu u Novom Sadu, prenosi portal 021.

Nakon što je u Stražilovskoj ulici došlo do sukoba između pristalica SNS-a i sudionika prosvjeda, na koje su ispaljeni vatrometi, ta je skupina muškaraca ušla u ulicu i krenula prema građanima.

Slične snimke pristižu i iz Novog Beograda.

neredi neredi u srbiji novi sad prosvjedi sns srbija

