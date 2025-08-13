Grupa muškaraca koja se večeras, prema svemu sudeći, sukobila s demonstrantima, snimljena je kako ulazi u Stražilovsku ulicu u Novom Sadu, javlja N1 Srbija.
Na snimci objavljenoj na društvenim mrežama vidi se velika skupina muškaraca, većinom odjevenih u crno i s prekrivenim licima, kako nose palice i metalne šipke dok ulaze u Stražilovsku ulicu u Novom Sadu, prenosi portal 021.
Nakon što je u Stražilovskoj ulici došlo do sukoba između pristalica SNS-a i sudionika prosvjeda, na koje su ispaljeni vatrometi, ta je skupina muškaraca ušla u ulicu i krenula prema građanima.
Slične snimke pristižu i iz Novog Beograda.
Ispred prostorija SNS-a na Novom Beogradu okupljaju se naoružani maskirani batinaši! pic.twitter.com/esS07mo3Xz— Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 13, 2025
U Stražilovskoj ulici u Novom Sadu, kod prostorija SNS-a režimski batinaši bacili su topovske udare, baklje i ispaljivali vatromet na građane koji protestuju. Policija je upotrebila suzavac pic.twitter.com/1pQhNoCfFB— Čuvari/ke vatre (@CuvariVatre) August 13, 2025
