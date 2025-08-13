Oglas

Toplinski val širi se na cijelu zemlju, evo kad je moguće osvježenje

Tea Blažević
13. kol. 2025. 07:24
10.08.2025., Dubrovnik - Toplinski val i visoke temperature na jugu Hrvatske Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, tek mjestimice ima manje do umjerene naoblake. Bura je još jaka u priobalju, stoga Hrvatski autoklub ističe ograničenja u prometu na dijelu Jadranske magistrale.

Vjetar će slabjeti u nastavku srijede. Dan će biti u znaku sunčanog, vrućeg i vrlo vrućeg vremena, s temperaturama do 39.

I tijekom četvrtka će sunca biti u izobilju, bit će vruće i vrlo vruće, s temperaturama i do 38, 39. I središnju i istočnu unutrašnjost će preplaviti toplinski val.

Petak i subota također će biti u znaku vrućina, i na kopnu će temperature porasti. Tek je mala vjerojatnost za kakav prolazni pljusak.

Nedjelja će biti znatno nestabilnija, već od jutra u znaku pljuskova i grmljavine, moguće i izraženijih, češće u kopnenim krajevima. Od nedjelje će biti i malo manje vruće.

