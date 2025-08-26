"Problem Hrvatske je što imamo europske cijene, a nemamo europske plaće. Bio sam jedan od najglasnijih koji je govorio da Hrvatska nije spremna za euro. Euro je dobra valuta koja će nam više štetiti nego koristiti jer ćemo dobiti europske cijene, a nećemo dobiti europske plaće. Europske plaće u razvijenim zemljama su tri puta veće od našeg prosjeka, prosjek Europe je dva puta veći od našeg. Zamislite da imamo samo plaće 50 posto veće nego što danas imamo, manje bismo pričali tome. Domaća ponuda ne može utjecati na domaće cijene i to je problem Hrvatske, uništili smo domaću proizvodnju. Otišla je cijena mahuna gore jer nema mahuna iz domaće proizvodnje. Potražnja za mahunama je veća nego što je ponuda i zašto netko ne bi iskoristio situaciju i digao cijene mahuna koje isporučuje za Hrvatsku."