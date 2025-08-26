"a sad se čudimo"
Jurčić: Uništili smo hrvatski turizam!
Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić bio je gost Nine Kljenak u Novom danu, s kojom je razgovarao o inflaciji u Hrvatskoj, plaćama radnika, turističkoj sezoni, ali i ostalim ekonomskim temama.
Oglas
Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u srpnju 4,1 posto veće u odnosu na isti lanjski mjesec, objavio je Državni zavod za statistiku (DZS), čime je inflacija ubrzala na godišnjoj razini treći mjesec zaredom. Inflaciju u Hrvatskoj komentirao je i Ljubo Jurčić.
"Uništili smo domaću proizvodnju"
"Problem Hrvatske je što imamo europske cijene, a nemamo europske plaće. Bio sam jedan od najglasnijih koji je govorio da Hrvatska nije spremna za euro. Euro je dobra valuta koja će nam više štetiti nego koristiti jer ćemo dobiti europske cijene, a nećemo dobiti europske plaće. Europske plaće u razvijenim zemljama su tri puta veće od našeg prosjeka, prosjek Europe je dva puta veći od našeg. Zamislite da imamo samo plaće 50 posto veće nego što danas imamo, manje bismo pričali tome. Domaća ponuda ne može utjecati na domaće cijene i to je problem Hrvatske, uništili smo domaću proizvodnju. Otišla je cijena mahuna gore jer nema mahuna iz domaće proizvodnje. Potražnja za mahunama je veća nego što je ponuda i zašto netko ne bi iskoristio situaciju i digao cijene mahuna koje isporučuje za Hrvatsku."
"Turizam došao do plafona"
"Uništili smo hrvatski turizam, naš turizam je došao do tog nivoa s politikom kojom smo provodili zadnjih 30 godina. Nakon 20 godina smanjio nam se udio hotelskog smještaja, a povećao se privatni smještaj. Sada se čudimo zašto je naš turizam došao do plafona", rekao je analitičar komentirajući broj noćenja i dolazaka u turističkoj sezoni.
Jurčić navodi da će hrvatski turizam ovisiti o vanjskim faktorima: "Značajni su nam turisti Nijemci, u Njemačkoj industrija stagnira, potrošnja u Njemačkoj pada, dohodak stagnira. Za očekivati je da će se smanjivati potrošnja njemačkih turista u Hrvatskoj, nešto će popraviti domaći turisti. Došli smo do maksimalnih kapaciteta i ako nešto ne promijenimo prihod od turizma će padati. Turisti neće više tražiti hrvatski smještaj nego će ići tamo gdje je ponuda puno bolja nego u Hrvatskoj."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas