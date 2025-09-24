Oglas

INCIDENT NA INCIDENT

VIDEO / Kaos u Srbiji: Tijekom održavanja Skupštine u Zaječaru bačena dimna bomba

N1 Srbija
24. ruj. 2025. 11:16

Za danas je bila zakazana sjednica Skupštine Zaječara, ali je ponovno došlo do kaotičnih scena, a u prostoriji je bačena i dimna bomba.

Nakon toga proglašena je stanka i svi su skupštinari napustili dvoranu. Potom ih pripadnici osiguranja nisu puštali natrag. Osim, naravno, pripadnika Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića.

Reporterka Nove pitala je Tanju Stojanović, skupštinarku SNS-a, da prokomentira događaje.

"Mislite da ste novinarka? Niste prošli ni pored ozbiljnog novinara, vaša televizija je ispod časti. Zamolila je osiguranje da vas udalji jer je ometate u radu", rekla je Stojanović novinarki Nove, koja je pojasnila da izvještava za televiziju N1.

Ovo je trebao biti nastavak konstituirajuće sjednice na kojoj je trebalo potvrditi mandate. Sjednica je zakazana u skladu s Mišljenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 003861728 od 19. rujna, u kojem je navedeno da je u ovom slučaju potrebno nastaviti konstituirajuću sjednicu skupštine verifikacijom i potvrđivanjem mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara te donošenjem odluka na toj sjednici.

Podsjetimo, ministrica državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zanemarila je odluku Višeg suda u Zaječaru i Zakon o lokalnoj samoupravi, poručivši da će, unatoč tome što vlast u Zaječaru nije konstituirana u skladu sa zakonom, na to zažmiriti i omogućiti tamošnjim dužnosnicima da nesmetano nastave s radom.

Teme
aleksandar vučić sns srbija zaječar

