VIDEO / Kaos u Srbiji: Tijekom održavanja Skupštine u Zaječaru bačena dimna bomba

Za danas je bila zakazana sjednica Skupštine Zaječara, ali je ponovno došlo do kaotičnih scena, a u prostoriji je bačena i dimna bomba.
Oglas
Nakon toga proglašena je stanka i svi su skupštinari napustili dvoranu. Potom ih pripadnici osiguranja nisu puštali natrag. Osim, naravno, pripadnika Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića.
Reporterka Nove pitala je Tanju Stojanović, skupštinarku SNS-a, da prokomentira događaje.
"Mislite da ste novinarka? Niste prošli ni pored ozbiljnog novinara, vaša televizija je ispod časti. Zamolila je osiguranje da vas udalji jer je ometate u radu", rekla je Stojanović novinarki Nove, koja je pojasnila da izvještava za televiziju N1.
Ovo je trebao biti nastavak konstituirajuće sjednice na kojoj je trebalo potvrditi mandate. Sjednica je zakazana u skladu s Mišljenjem Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave br. 003861728 od 19. rujna, u kojem je navedeno da je u ovom slučaju potrebno nastaviti konstituirajuću sjednicu skupštine verifikacijom i potvrđivanjem mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara te donošenjem odluka na toj sjednici.
Podsjetimo, ministrica državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović zanemarila je odluku Višeg suda u Zaječaru i Zakon o lokalnoj samoupravi, poručivši da će, unatoč tome što vlast u Zaječaru nije konstituirana u skladu sa zakonom, na to zažmiriti i omogućiti tamošnjim dužnosnicima da nesmetano nastave s radom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas