VIDEO / Reporterka N1 Srbije zabilježila početak policijske intervencije u Novom Sadu

Web reporterka N1 Srbije, koja je u petak navečer pratila događaje u Novom Sadu, zabilježila je incidente ispred Filozofskog fakulteta nakon kojih je uslijedila policijska akcija i rastjerivanje skupa koji je do tada protjecao mirno.
Kako se vidi na snimkama koje je napravila reporterka portala N1 Srbija, grupa ljudi napala je pripadnike Interventne jedinice policije koja je bila raspoređena ispred Filozofskog fakulteta.
Policajci su gurani, gađani pirotehničkim sredstvima i udarani metalnim šipkama s ograde, koja je prethodno razbijena u naguravanju između okupljenih i policije.
Na snimkama se vide i drugi sudionici skupa koji pokušavaju odvući napadače od policije i zaustaviti daljnje incidente.
Kako je reporterka rekla u javljanju uživo u petak navečer, ispred Filozofskog fakulteta nalazio se relativno mali broj pripadnika Interventne, dok se ispred njih nalazila masa okupljenih.
Prvi nalet odbili su prskajući okupljene kemijskim sredstvima. Ubrzo je u masu uletjelo još pripadnika Interventne koji su palicama počeli razbijati skup.
Nastao je opći metež, a na snimci se čak vidi i trenutak kada je policajac naletio svom kolegi na pendrek. Građani su se tada počeli razmještati i udaljavati s tog prostora zbog velike količine ispaljenog suzavca.
Novinar Danasa i bivši policajac Uglješa Bokić izjavio je za N1 da je odluka policije sinoć bila da ne djeluje lokalno na smirivanju situacije, već da nakon izbijanja prvog incidenta krene s potpunim razbijanjem cijelog skupa, što se kasnije i dogodilo.
On je ocijenio da su u Novi Sad dovedeni pripadnici policije iz cijele zemlje i da do sada ni na jednom skupu u tom gradu nije bilo toliko policajaca.
