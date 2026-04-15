Oglas

Pribislavec

Detalji masovne tučnjave u Međimurju: Privedeno više osoba, policija pronašla oružje

author
Hina
|
15. tra. 2026. 20:05
23.10.2025., Zagreb - Ilustracija policije
Zeljko Lukunic/PIXSELL

Nakon masovne tučnjave koja je u srijedu izbila u romskom naselju u Pribislavcu u Međimurskoj županiji privedemo je pet osoba, a policija je pronašla poluautomatsku pušku, dvije sjekire, palicu i nož.

Oglas

Prema ranijim informacijama, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je nešto prije 14 sati dojavu o pucnjavi u Ulici Stanka Vraza, nakon čega su na teren upućene sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć.

Policija je dolaskom na mjesto događaja utvrdila kako je na više lokacija izbila međusobna tučnjava više osoba. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je sukob započeo oko 13,40 sati u dvorištu i kući, između trojice sudionika s jedne i dvojice sudionika s druge strane, među kojima su i dvojica maloljetnika. Dvije su osobe lakše ozlijeđene.

Na mjestu događaja pronađene su dvije sjekire, palica i nož, dok je na obližnjoj livadi pronađena odbačena poluautomatska puška. Naknadnim pregledom utvrđeno je da puška nije bila napunjena, ali i da je jedan od sudionika prije tučnjave ispalio hitac u zrak.

Pet osoba privedeno je u Policijsku postaju Čakovec zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih tvari, kao i prekršaja protiv javnog reda i mira.

"Kriminalističko istraživanje nastavlja se radi konačne kvalifikacije događaja”, priopćila je međimurska policija.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
masovna tučnjava policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ