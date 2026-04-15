Pribislavec
Detalji masovne tučnjave u Međimurju: Privedeno više osoba, policija pronašla oružje
Nakon masovne tučnjave koja je u srijedu izbila u romskom naselju u Pribislavcu u Međimurskoj županiji privedemo je pet osoba, a policija je pronašla poluautomatsku pušku, dvije sjekire, palicu i nož.
Prema ranijim informacijama, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave međimurske zaprimio je nešto prije 14 sati dojavu o pucnjavi u Ulici Stanka Vraza, nakon čega su na teren upućene sve raspoložive policijske snage i hitna pomoć.
Policija je dolaskom na mjesto događaja utvrdila kako je na više lokacija izbila međusobna tučnjava više osoba. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je sukob započeo oko 13,40 sati u dvorištu i kući, između trojice sudionika s jedne i dvojice sudionika s druge strane, među kojima su i dvojica maloljetnika. Dvije su osobe lakše ozlijeđene.
Na mjestu događaja pronađene su dvije sjekire, palica i nož, dok je na obližnjoj livadi pronađena odbačena poluautomatska puška. Naknadnim pregledom utvrđeno je da puška nije bila napunjena, ali i da je jedan od sudionika prije tučnjave ispalio hitac u zrak.
Pet osoba privedeno je u Policijsku postaju Čakovec zbog sumnje u kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabave oružja i eksplozivnih tvari, kao i prekršaja protiv javnog reda i mira.
"Kriminalističko istraživanje nastavlja se radi konačne kvalifikacije događaja”, priopćila je međimurska policija.
