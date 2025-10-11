Oglas

Prorežimski skupovi

VIDEO / Muškarac u Novom Sadu napao novinarku N1, priveli ga pripadnici Žandarmerije

author
N1 Srbija
|
11. lis. 2025. 18:59
Novi Sad
N1 Srbija

U Novom Sadu je danas poslijepodne muškarac napao novinarku N1 koja izvještava sa skupova pristaša režima, ali i s okupljanja koja su organizirali zborovi građana.

Muškarac je novinarki prvo prijetio, pitao je što radi i zašto snima, a iako se ona pokušala udaljiti, on ju je nastavio pratiti, ušao joj u kadar, potom joj stegnuo ruku i oteo telefon.

Pripadnici zborova pomogli su novinarki da spriječi muškarca da pobjegne s njezinim telefonom. Pripadnici žandarmerije su ga priveli.

Novinarki N1 je rečeno da mora odmah otići u policijsku postaju Detelinara kako bi podnijela kaznenu prijavu. Žandarmerija joj je fotografirala novinarsku iskaznicu i osobnu iskaznicu te joj je uzet broj telefona.

Podsjećamo, ranije danas, reporterki je žandar šutnuo bicikl kojim je došla na skup.

Teme
napad na novinare novi sad žandarmerija

Pročitaj komentare (0)
Pročitaj komentare (0)
