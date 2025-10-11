VIDEO / Muškarac u Novom Sadu napao novinarku N1, priveli ga pripadnici Žandarmerije

U Novom Sadu je danas poslijepodne muškarac napao novinarku N1 koja izvještava sa skupova pristaša režima, ali i s okupljanja koja su organizirali zborovi građana.
Muškarac je novinarki prvo prijetio, pitao je što radi i zašto snima, a iako se ona pokušala udaljiti, on ju je nastavio pratiti, ušao joj u kadar, potom joj stegnuo ruku i oteo telefon.
Pripadnici zborova pomogli su novinarki da spriječi muškarca da pobjegne s njezinim telefonom. Pripadnici žandarmerije su ga priveli.
Novinarki N1 je rečeno da mora odmah otići u policijsku postaju Detelinara kako bi podnijela kaznenu prijavu. Žandarmerija joj je fotografirala novinarsku iskaznicu i osobnu iskaznicu te joj je uzet broj telefona.
Podsjećamo, ranije danas, reporterki je žandar šutnuo bicikl kojim je došla na skup.
