U Novom Sadu je napeto uoči skupova građana i pristaša režima. Raspoređeno je više džipova i marica žandarmerije i policije.
Za danas su najavljeni prorežimski skupovi „Građani protiv blokada“ na tri lokacije u Novom Sadu: u Sremskoj Kamenici, na Novom naselju i na Detelinari.
Skupove protiv blokada na području Novog Sada organizira režimska nevladina organizacija Centar za društvenu stabilnost.
Zborovi građana Novog Sada također su zakazali kontraskupove u blizini tih lokacija od 15:30 sati, kako bi pristašama režima pokazali da nisu dobrodošli.
Na Bulevaru Evrope, kod ulice Hadži Ruvimove, žandarmerija je na vrlo grub način potisnula građane, gurajući ih dalje od ceste, javlja reporterka N1. Jedan od žandarma šutnuo je bicikl novinarke portala N1 nakon što se predstavila kao novinarka i pokazala novinarsku iskaznicu.
Novinar otjeran dok je snimao okupljanje pristaša režima
Pripadnici žandarmerije oteli su i telefon novinaru Bete i Autonomije Daliboru Stuparu te ga otjerali dok je snimao okupljanja pristaša režima, koji organizirano autobusima dolaze u Novi Sad.
„Pripadnik žandarmerije mi je oteo telefon i otjerao me dok sam snimao kako privode jednog građanina. Rekao sam da nikome ne smetam i da stojim sam na praznom prostoru. Onda su me otjerali iza kordona i vratili mi telefon. Iako sam imao žuti prsluk i novinarske oznake, i iako sam mu rekao da sam novinar, on je rekao da ga ne zanima ništa i da nemam pravo ometati postupanje“, ispričao je Dalibor Stupar.
Žandarmerija je potisnula građane okupljene u zborovima na lijevoj strani Hadži Ruvimove ulice, dok su pristaše SNS-a bile na desnoj strani, javlja N1 reporterka.
Nije bila jasna svrha akcije žandarmerije, koja je satjerala obje skupine građana jedne nasuprot drugih. Jedna od pretpostavki je da su se pristaše vlasti izgubile u Novom Sadu i umjesto Novog naselja zalutale do Hadži Ruvimove ulice.
"Marš u Ćacilend"
Građani okupljeni u zborove skandirali su „Pumpaj“ i „Marš u Ćacilend“ onima koji su stajali preko puta ulice.
Građani protiv blokada su se nakon nekog vremena zaputili prema Bulevaru Europe, dok policija drži građane iz zborova opkoljene na Hadži Ruvimovoj ulici.
Žandarmi su i nakon toga nastavili grubo odgurivati građane duž Hadži Ruvimove ulice. Neki su morali dokazivati da tu i žive.
Građani Sremske Kamenice, gdje je za danas najavljen skup pristaša SNS-a, ranije su danas na Zmajevom trgu postavili 16 stolica s 16 ruža i isto toliko svijeća kao podsjetnik na stradale u padu nadstrešnice.
