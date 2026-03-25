VIDEO / Niz nasilnih incidenata potresao Hercegovinu: "Pitanje je vremena kad će pasti mrtva glava"

Na magistralnoj cesti kod Mostara u utorak je grupa maskiranih osoba napala vozača E.O., koji je teško ozlijeđen, a potom zapalila njegovo vozilo. Policija traga za napadačima, a iako motiv nije poznat, slični incidenti ranije su povezivani s navijačkim skupinama.
Jučer je zabilježen i pokušaj oružane pljačke u naselju Zalik, gdje se prodavačica suprotstavila naoružanom napadaču i spriječila pljačku, riskirajući vlastiti život.
Novinar Faruk Kajtaz upozorava da se nasilje ne smije svoditi samo na navijačke sukobe, nego ga treba promatrati kao ozbiljan društveni problem. Građani su, kaže, sve zabrinutiji jer se incidenti događaju sve češće.
Psiholog Marko Romić ističe da stalno poticanje tenzija i podsjećanje na ratnu prošlost dodatno pogoršavaju stanje te upozorava da postoji realna opasnost od tragičnih ishoda.
"Zašto nemamo dovoljno snage i volje, što nam nedostaje pa smo se prilično pomirili s time da, kada se nešto dogodi, to samo konstatiramo i idemo dalje? Pravo je čudo da dosad nije pala mrtva glava i to mi je zaista nevjerojatno. Nadam se da se to neće dogoditi, ali bojim se da je to samo pitanje vremena", upozorava Romić.
Vasić: Ni u slučaju tragedije ne bi bilo promjene
Sociolog Vladimir Vasić smatra da je problem dublji te povezan s nedostatkom povjerenja u institucije i traženjem identiteta među mladima, koji se često okreću nasilnim skupinama.
Sociolog Vladimir Vasić smatra i da se ni u slučaju tragedije ne bi dogodile značajne promjene.
"Ne bi se dogodilo ništa i to ne bi dovelo ni do čega. Već smo imali smrtni slučaj na Marijin Dvoru, a nije se ništa promijenilo. Postali smo hladno društvo“, upozorio je, podsjetivši i na slučaj Aldine Jahić, koju je napadač progonio i ubio u Mostaru, bez većih posljedica nakon toga.
Govoreći o navijačkim skupinama, Vasić ističe da ne treba generalizirati, već razlikovati većinu od manjih, radikalnijih skupina unutar njih.
Narušen imidž grada
Stručnjaci upozoravaju da je potrebno sustavno raditi s mladima, ali i jačati ulogu obitelji i institucija. Također ističu da ovakvi događaji narušavaju imidž grada, posebno uoči turističke sezone.
Mostar se i dalje suočava s posljedicama podjela iz prošlosti, uključujući segregaciju u obrazovanju, što dodatno produbljuje društvene probleme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
