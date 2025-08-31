VIDEO / Prosvjed srpske dijaspore u Beču: "Stop represiji"

U Beču je danas održan prosvjed pod nazivom "Stop represiji".
Oglas
Nakon početnog obraćanja u 17 sati, i govora na engleskom i njemačkom jeziku, održana je akcija 16 minuta šutnje za stradale u padu nadstrešnice, a potom su se okupljeni oglasili bukom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 30 min.
SK
|
prije 48 min.
Najnovije
Oglas
Oglas