PAD NADSTREŠNICE

VIDEO / Prosvjed srpske dijaspore u Beču: "Stop represiji"

N1 Srbija
31. kol. 2025. 19:24
Ustupljen video/printscreen

U Beču je danas održan prosvjed pod nazivom "Stop represiji".

Nakon početnog obraćanja u 17 sati, i govora na engleskom i njemačkom jeziku, održana je akcija 16 minuta šutnje za stradale u padu nadstrešnice, a potom su se okupljeni oglasili bukom.

Teme
Beč Srbija prosvjed

