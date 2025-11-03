1. studenoga 2025. godine, više od 100.000 građana Srbije ispunilo je ulice Novog Sada u potpunoj tišini tijekom 16 minuta — po jednu minutu za svaku žrtvu stradalu kada se točno godinu ranije, u 11:52 sati, srušila nadstrešnica novosadske željezničke postaje.
Oglas
Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je u samo nekoliko sati obišao cijeli svijet — 16 minuta potpune tišine u Novom Sadu. Video je objavio jedan od najpraćenijih profila na platformi X (bivši Twitter) – non aesthetic things, poznat po objavama koje redovito izazivaju globalnu pozornost, a koji ima više od pet milijuna pratitelja.
Na snimci, koju je do sada pogledalo više od 403.000 ljudi, vidi se more ljudi – u opisu stoji da ih je bilo više od 100.000 – kako stoje nepomično na Trgu slobode i u okolnim ulicama, prenosi nova.rs.
over 100k people in serbia stand in silence for 16 minutes pic.twitter.com/Nr6s1jWvZ2— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 2, 2025
Nema glazbe, nema povika, nema govora. Samo tišina. I vjetar koji prolazi kroz masu.
Objava je izazvala lavinu reakcija diljem svijeta. U komentarima su se javili korisnici iz Indije, Sjedinjenih Država, Japana i Brazila, dirnuti i zbunjeni prizorom, pitajući se što se točno dogodilo i koja je poruka iza tog potpunog mukа.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas