Trg Slobode

VIDEO / Snimka potpune tišine iz Novog Sada postala viralna: "Ovo je moćno, kakvo jedinstvo"

author
N1 Info
|
03. stu. 2025. 17:03
novi sad - reuters
REUTERS/Zorana Jevtic

1. studenoga 2025. godine, više od 100.000 građana Srbije ispunilo je ulice Novog Sada u potpunoj tišini tijekom 16 minuta — po jednu minutu za svaku žrtvu stradalu kada se točno godinu ranije, u 11:52 sati, srušila nadstrešnica novosadske željezničke postaje.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji je u samo nekoliko sati obišao cijeli svijet — 16 minuta potpune tišine u Novom Sadu. Video je objavio jedan od najpraćenijih profila na platformi X (bivši Twitter) – non aesthetic things, poznat po objavama koje redovito izazivaju globalnu pozornost, a koji ima više od pet milijuna pratitelja.

Na snimci, koju je do sada pogledalo više od 403.000 ljudi, vidi se more ljudi – u opisu stoji da ih je bilo više od 100.000 – kako stoje nepomično na Trgu slobode i u okolnim ulicama, prenosi nova.rs.

Nema glazbe, nema povika, nema govora. Samo tišina. I vjetar koji prolazi kroz masu.

Objava je izazvala lavinu reakcija diljem svijeta. U komentarima su se javili korisnici iz Indije, Sjedinjenih Država, Japana i Brazila, dirnuti i zbunjeni prizorom, pitajući se što se točno dogodilo i koja je poruka iza tog potpunog mukа.

Teme
Novi Sad Srbija Trg slobode Viralni video pad nadstrešnice studentski prosvjedi u srbiji

