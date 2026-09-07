politički potres
Vlada u Srbiji nakon sprovoda Mladiću održat će izvanrednu sjednicu, što se događa?
Premijer Srbije Đuro Macut obratit će se danas na izvanrednoj sjednici Vlade Srbije, na kojoj će predložiti raspuštanje Skupštine Srbije, prenose provladini mediji.
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Vlada Srbije održat će danas izvanrednu sjednicu, nakon čega će se premijer Đuro Macut obratiti javnosti. Kako prenosi N1 Srbija, ovu je informaciju objavilo više provladinih medija, a Tanjug piše da im je potvrđena u Vladi.
Nakon sprovoda Ratka Mladića, Vlada Srbije danas će u 15.30 sati održati izvanrednu sjednicu. Nakon toga premijer Đuro Macut obratit će se javnosti s prijedlogom raspuštanja Skupštine Srbije, navode provladini mediji.
Glavni odbor Srpske napredne stranke (SNS) odlučio je da će nositelj liste Ujedinjena Srbija na predstojećim parlamentarnim izborima biti aktualni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te da će on biti kandidat za premijera Srbije ako ta lista pobijedi.
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