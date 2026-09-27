MASROUR BARZANI
Kurdski čelnik u Iraku kritizirao sramotno povlačenje američkih snaga iz zemlje
Premijer kurdske regije u Iraku opisao je trenutačno povlačenje američkih snaga iz zemlje kao "sramotno".
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"Prijetnja je stvarna, ranjivi smo i napadaju nas", rekao je Masrour Barzani Financial Timesu. "Sramotno je biti ostavljen bez ikakvog, nazovimo to tako, prikladnog obrambenog sustava."
Kurdska regionalna vlada ne može kupiti svoje zračne obrambene sustave, rekao je. To samo središnja vlada u Bagdadu može.
Povlačenje američkih snaga iz Iraka trebalo bi biti završeno do 30. rujna, sljedeće srijede. Potez je dogovoren 2024. godine, nakon što je borbena misija protiv ekstremističke milicije Islamske države proglašena završenom 2021. godine.
Američke snage izvršile su invaziju Iraka 2003. godine, rušenjem tadašnjeg čelika Sadama Huseina. Nakon što je misija okončana 2011. godine, američka vojska vratila se 2014. boriti protiv Islamske Države.
Od početka iranskog rata u veljači, kurdska regija u Iraku napadana je stotinama raketa i dronova, uključujući i napad na Barzanijev ured.
Iran smatra autonomnu Kurdistansku regiju saveznikom Zapada i Izraela na iračkom tlu. Erbil je dom multinacionalnoj bazi u kojoj su smješteni američki i njemački vojnici. Baza je također došla pod paljbu. Američke snage odbile su neke od napada.
Kurdi su etnička skupina od oko 30 milijuna ljudi koja uglavnom živi u Iraku, Iranu, Siriji i Turskoj. Borili su se desetljećima za vlastitu državu, dugo bili progonjeni i potiskivani jednako u Iraku i Iranu.
Poluautonomna kurdska regija u Iraku nastala je nakon pada Sadama Huseina 2003. godine. Prije toga, regija je štićena zonom zabrane letenja koju je nametnula američka vojska od 1991. godine. Današnji odnosi između kurdske vlade, koja je smještena u Erbilu, i središnje vlade u Bagdadu, obilježeni su neprestanim prijeporima.
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