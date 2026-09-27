Kurdski čelnik u Iraku kritizirao sramotno povlačenje američkih snaga iz zemlje

Poluautonomna kurdska regija u Iraku nastala je nakon pada Sadama Huseina 2003. godine. Prije toga, regija je štićena zonom zabrane letenja koju je nametnula američka vojska od 1991. godine. Današnji odnosi između kurdske vlade, koja je smještena u Erbilu, i središnje vlade u Bagdadu, obilježeni su neprestanim prijeporima.