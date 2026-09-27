VIVALDI
Zelenski o posljednjoj operaciji: U tjedan dana smo eliminirali 10.600 Rusa
Ukrajinska vojska nastavlja operacije na istoku zemlje, a predsjednik Volodimir Zelenski objavio je nove podatke o ruskim gubicima.
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Prema njegovim tvrdnjama, tijekom proteklog tjedna ubijeno je ili ranjeno 10.660 ruskih vojnika, dok ukrajinske snage istodobno bilježe napredak na području Limana u Donjeckoj oblasti.
"Okupatori se i dalje eliminiraju, a zadani ciljevi se ostvaruju", napisao je Zelenski na platformi X, pozivajući se na izvještaj vrhovnog zapovjednika ukrajinske vojske Mihajla Drapatjija.
Ukrajinski predsjednik tvrdi da za svaki ruski gubitak uključen u tjedno izvješće postoje videosnimke. Te podatke nije moguće neovisno potvrditi jer Rusija ne objavljuje redovite i detaljne podatke o svojim vojnim gubicima.
Prema podacima Glavnog stožera ukrajinske vojske od 15. rujna, ruske snage od početka 2026. izgubile su više od 300.000 vojnika. Ukrajinske procjene nakon završetka ljetne kampanje govore i o više od 1,5 milijuna ubijenih i ranjenih ruskih vojnika od početka invazije.
Є важливі результати наших військ на Лиманському напрямку на Донеччині в рамках операції «Вівальді» та угруповання військ ДШВ в рамках ще однієї нашої операції активної оборони. Триває знищення окупанта, визначені цілі досягаються. Була сьогодні доповідь Головнокомандувача ЗСУ…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2026
Rezultati o kojima je govorio Zelenski, prema njegovim riječima, dijelom su ostvareni tijekom operacije "Vivaldi", koju ukrajinske snage provode na području Limana. Dio uspjeha pripisao je i operaciji aktivne obrane ukrajinskih zračno-desantnih snaga.
Najintenzivnije borbe trenutačno se vode na pravcima prema Pokrovsku, Kostjantinivki i Limanu. Ukrajinske snage izvode operacije i u Zaporiškoj, Harkivskoj i Sumskoj oblasti. Zelenski pritom nije iznio dodatne podatke o tome koliki je teritorij vraćen pod ukrajinsku kontrolu.
Operaciju "Vivaldi" oko Limana, na sjeveru Donjecke oblasti, provodi 3. armijski korpus ukrajinske vojske. Njezino provođenje službeno je potvrđeno 15. rujna, iako su ruski proratni kanali na Telegramu i neovisni OSINT analitičari još od kasnog proljeća pratili ukrajinske napade na tom dijelu bojišta.
Treći armijski korpus objavio je 20. rujna da je tijekom ofenzive pod ukrajinsku kontrolu vraćeno dodatnih 40 četvornih kilometara Donjecke oblasti, kao i nekoliko sela.
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