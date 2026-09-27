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IZBORI

Tomislav Šuta: HDZ je pobijedio u 22 od 34 gradska kotara u Splitu

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Hina
|
27. ruj. 2026. 22:47
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Tomislav Šuta
N1

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izvijestio je u nedjelju navečer da je HDZ pobijedio u 22 od ukupno 34 kotara na kotarskim izborima održanima u tom gradu.

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Osvojili smo 136 od 238 vijećničkih mjesta i 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je lijeva koalicija osvojila samo četiri, napisao je Šuta na Facebooku.

Službeni rezultati izbora još nisu objavljeni.

"Posebno su značajne pobjede u Gradu, Žnjanu i na Mejama. Jasna je to poruka građana da žele zajedništvo i nastavak promjena, a nikako povratak na stare politike podjela i obračuna", napisao je Šuta.

Uz zahvalu svima koji su m dali povjerenje, Šuta je dodao kako će od sutra svaki gradski kotar i mjesni odbor, bez obzira na rezultat, imati otvorena vrata i istinskog partnera u gradskoj upravi.

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hdz tomislav šuta

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