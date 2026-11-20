Marko Lukunic/PIXSELL

Maloljetnik koji je u ponedjeljak teško ozlijeđen od strujnog udara nakon što se popeo na vagon teretnog vlaka na zagrebačkoj Trešnjevci i dalje je životno ugrožen, a danas se planira njegov četvrti kirurški zahvat, doznaje se u petak u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj.

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Dječak se i dalje nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja, u ozbiljnom je stanju te je intubiran i priključen na mehaničku ventilaciju, izvijestili su iz bolnice.

Zbog teških opeklina danas se planira još jedan kirurški zahvat, ukupno četvrti od njegova prijema u bolnicu. Dječak je pod analgosedacijom, odnosno lijekovima za ublažavanje boli i sedaciju, te se nastavljaju mjere intenzivnog liječenja.

Prema podacima zagrebačke policije, nesreća se dogodila u ponedjeljak, 16. studenoga, oko 19,50 sati na željezničkoj pruzi Zapadnog kolodvora.

Maloljetnik se popeo na vagon teretnog vlaka, na visinu od gotovo četiri metra, gdje ga je udarila struja visokog napona. Prema neslužbenim informacijama koje su objavili mediji, ozlijeđeni dječak ima 15 godina.