"Vučić bijesan": Iz Vlade mu poslali planove "Srbija 2030" i "Srbija 2035" koje je pisao ChatGPT

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je nacrte planova "Srbija 2030" i "Srbija 2035", ali je od vlasti srbijanske vlade dobio prijedloge programa stvorenih uz pomoć umjetne inteligencije, javlja 021.rs.
"Dugo ga nisu vidjeli tako ljutog"
Prema srpskim Novostima, Vučić će danas pozvati premijera Srbije Đuru Matsuta i ministre te im dati rok najkasnije do 21. veljače, kada se vrati s putovanja iz Indije, da prime prijedloge programa "Srbija 2030" i "Srbija 2035".
"Ako se to ne dogodi, predsjednik Vučić će sam predložiti tu strategiju i program. Svjedoci koji su bili prisutni kada je predsjednik Vučić primio plan stvoren uz pomoć umjetne inteligencije kažu da ga dugo nisu vidjeli tako ljutog", pišu beogradske novine.
Ovu vijest sinoć su, kako javlja 021.rs, objavili prorežimski tabloidi, ali ni Vučić ni itko iz Vlade Srbije još se nije oglasio o ovom slučaju.
Planovi razvoja bi trebali biti objavljeni do kraja mejseca
Vučić je najavio da će planovi razvoja Srbije do 2030. i 2035. biti objavljeni do 1. ožujka, a da će pitanje vodovodne mreže biti jedno od glavnih pitanja u tim planovima.
Također je rekao da "na planovima i programima rade stručni ljudi i da se ništa ne može napraviti bez adekvatnih planova".
"I zato moramo što prije izaći s planom do 2030. i dugoročnim planom do 2035., kako bi ljudi vidjeli što ćemo raditi", rekao je Vučić.
