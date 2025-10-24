Oglas

mađarski premijer

Orban: Radimo na zaobilaženju američkih sankcija ruskim naftnim tvrtkama

Hina
24. lis. 2025. 10:26
Viktor Orban
JOHN THYS / AFP / JOHN THYS / AFP

Mađarska radi na pronalaženju načina za zaobilaženje američkih sankcija ruskim naftnim tvrtkama, rekao je u petak premijer Viktor Orban ne navodeći detalje, bez naznaka da će se na sankcije oglušiti.

Američki predsjednik Donald Trump, bliski saveznik mađarskog čelnika, u srijedu je prvi put u svom drugom mandatu nametnuo sankcije Rusiji, usmjerene na Lukoil i Rosneft, u pokušaju izvršavanja pritiska na Moskvu da pristane na prekid vatre u Ukrajini.

Trumpov potez podigao je cijene nafte i zabrinuo Mađarsku i Slovačku, najveće kupce ruske nafte u Europskoj uniji, koje su se već ranije morale pobrinuti za izuzeća od europskih ograničenja.

Orban je rekao da je razgovarao s mađarskom naftnom i plinskom tvrtkom MOL o sankcijama.

"Radimo na tome kako zaobići ove sankcije", rekao je u intervjuu za državni radio Kossuth.

MOL-ove rafinerije u Mađarskoj i Slovačkoj, s ukupnim kapacitetom prerade od 14,2 milijuna tona sirove nafte godišnje, ovise o ruskoj sirovoj nafti koja se transportira naftovodom Družba.

Slovačka podružnica MOL-a Slovnaft priopćila je u četvrtak da analizira mogući utjecaj američkih sankcija, koje bi trebale stupiti na snagu kasnije u studenom, na njihovo poslovanje.

Prošle godine MOL se suočio s problemima s isporukama kada je Ukrajina sankcionirala Lukoil.

Teme
Viktor Orban sankcije SAD

