„Nikada to nisam učinio. Nikada im nitko nije presjekao nikakve kablove. Nikada ih nitko nije ometao u radu. Nikada ih nitko nije privodio. Nikada nitko nije zaustavio program. To možemo učiniti u roku od pet minuta, ali nam to ne pada na pamet niti nam je ikada palo na pamet“, poručio je Vučić.