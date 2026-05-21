Britanska radijska postaja greškom objavila da je umro kralj Charles

Britanska radijska postaja ispričala se zbog “svake uznemirenosti koju je prouzročila” nakon što je greškom objavila da je kralj Charles preminuo.
Oglas
Pogrešna objava emitirana je u utorak poslijepodne zbog računalne pogreške u glavnom studiju Radio Carolinea u Essexu.
Isprika radija
Voditelj postaje Peter Moore napisao je na Facebooku:
“Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju slučajno je aktiviran protokol za smrt monarha, koji sve britanske postaje imaju spreman u slučaju potrebe, iako se svi nadaju da ga neće morati koristiti. Tako je u utorak poslijepodne pogrešno objavljeno da je Njegovo Veličanstvo kralj preminuo.
Radio Caroline je potom utihnuo, kako protokol nalaže, što nas je upozorilo da vratimo program i emitiramo ispriku uživo.
Caroline je s ponosom emitirao božićne poruke Njezina Veličanstva kraljice, a sada i kralja, i nadamo se da ćemo to činiti još mnogo godina.
Ispričavamo se Njegovu Veličanstvu kralju i našim slušateljima zbog svake uznemirenosti koju smo prouzročili.”, prenosi Guardian.
U objavi nije navedeno koliko je vremena prošlo prije nego što je pogreška otkrivena, no u srijedu poslijepodne na internetskoj stranici postaje nije bila dostupna snimka programa emitiranog u utorak između 13:58 i 17 sati.
Incident se dogodio dok su kralj i kraljica boravili u Sjevernoj Irskoj, gdje su se pridružili folklornoj skupini tijekom nastupa.
Počeli kao piratski radio
Osnovan 1964. godine, Radio Caroline nekada je bio piratska radijska postaja koja je emitirala program s brodova uz englesku obalu.
Nakon što je zakon iz 1967. prisilio mnoge piratske emitere na gašenje, Radio Caroline nastavio je povremeno emitirati prije nego što je 1990. potpuno prestao s emitiranjem s mora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas