PROTOKOL ZA SMRT MONARHA

Britanska radijska postaja greškom objavila da je umro kralj Charles

N1 Info
21. svi. 2026. 06:47
Britanska radijska postaja ispričala se zbog “svake uznemirenosti koju je prouzročila” nakon što je greškom objavila da je kralj Charles preminuo.

Pogrešna objava emitirana je u utorak poslijepodne zbog računalne pogreške u glavnom studiju Radio Carolinea u Essexu.

Isprika radija

Voditelj postaje Peter Moore napisao je na Facebooku:

“Zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju slučajno je aktiviran protokol za smrt monarha, koji sve britanske postaje imaju spreman u slučaju potrebe, iako se svi nadaju da ga neće morati koristiti. Tako je u utorak poslijepodne pogrešno objavljeno da je Njegovo Veličanstvo kralj preminuo.

Radio Caroline je potom utihnuo, kako protokol nalaže, što nas je upozorilo da vratimo program i emitiramo ispriku uživo.

Caroline je s ponosom emitirao božićne poruke Njezina Veličanstva kraljice, a sada i kralja, i nadamo se da ćemo to činiti još mnogo godina.

Ispričavamo se Njegovu Veličanstvu kralju i našim slušateljima zbog svake uznemirenosti koju smo prouzročili.”, prenosi Guardian.

U objavi nije navedeno koliko je vremena prošlo prije nego što je pogreška otkrivena, no u srijedu poslijepodne na internetskoj stranici postaje nije bila dostupna snimka programa emitiranog u utorak između 13:58 i 17 sati.

Incident se dogodio dok su kralj i kraljica boravili u Sjevernoj Irskoj, gdje su se pridružili folklornoj skupini tijekom nastupa.

Počeli kao piratski radio

Osnovan 1964. godine, Radio Caroline nekada je bio piratska radijska postaja koja je emitirala program s brodova uz englesku obalu.

Nakon što je zakon iz 1967. prisilio mnoge piratske emitere na gašenje, Radio Caroline nastavio je povremeno emitirati prije nego što je 1990. potpuno prestao s emitiranjem s mora.

