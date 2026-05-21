VREMENSKA PROGNOZA

Sve toplije iz dana u dan: Temperature idu i do 30 stupnjeva

N1 Info
21. svi. 2026. 06:36
Jutro je u Hrvatskoj svanulo pretežno vedro i toplije od prethodnih. Temperatura je na kopnu uglavnom između 9 i 14°C, a duž obale od 15 do 20°C, na širem području Makarske rivijere čak i do 23 stupnja zbog tople fenske bure.

Nastavak dana će biti većinom sunčan, ali će i danas poslijepodne u unutrašnjosti Hrvatske biti umjerenog razvoja dnevne naoblake uz mogućnost za pokoji kraći proljetni pljusak. To će biti rijetka i kratkotrajna pojava, vjerojatnije u gorju i na istoku zemlje. Vjetar povremeno umjeren sjeverni.

Na Jadranu ujutro umjerena bura, a poslijepodne i sjeverozapadni vjetar, a navečer ponovno bura koja će jačati. Temperatura zraka će poslijepodne biti između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža, a temperatura mora od 17 do 19°C.

Sutra i za vikend suho i pretežno sunčano te još malo toplije. Puhat će povremeno umjeren vjetar sjevernih smjerova, na Jadranu umjerena i jaka bura.

Unatoč tome očekujemo daljnji polagani rast temperature pa će i noću i danju biti sve toplije.

Tako bi za vikend dnevna temperatura već skoro posvuda trebala biti iznad 25, a od nedjelje pa početkom sljedećeg tjedna i oko 30 Celzijevih stupnjeva, najprije u unutrašnjosti Dalmacije, ali moguće i drugdje.

Čini se da i novi tjedan počinje vrlo toplo, ali prema njegovoj sredini ponovno raste mogućnost za kakav proljetni pljusak.

