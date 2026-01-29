Vučić najavio obavezni vojni rok

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će služenje obveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana započeti u prosincu ove ili u ožujku sljedeće godine, te da će odluka o tome uskoro biti donesena.
"Imamo dovoljno puški i čizama"
Rekao je novinarima da će odluka biti donesena u skorom roku, pojasnivši da je pitanje hoće li se sa služenjem vojnog roka službeno krenuti u prosincu ili u ožujku (2027.).
„U sljedećih mjesec ili dva donijet ćemo tu odluku i uputiti je u Skupštinu Srbije (…) a u rujnu ili listopadu počet će evidentiranje vojnih obveznika“, istaknuo je.
Na pitanje zašto još nije odlučeno hoće li se vojni rok obnoviti u prosincu ove ili u ožujku iduće godine, Vučić je rekao da to ovisi o tijeku priprema.
„Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu u potpunosti spremne“, rekao je.
Prema njegovim riječima, potrebno je obnoviti regrutne centre, unaprijediti i obnoviti ambulante i druge objekte.
„To su važna pitanja jer želimo sve dočekati spremno i da ti mladi ljudi vojsku provedu u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema domoljublju“, rekao je Vučić, a prenosi N1 Srbija.
Obustavljen 2010. godine
Odluka o obustavi obveznog služenja vojnog roka donesena je krajem 2010. godine, a počela se primjenjivati 1. siječnja 2011., kada se država odlučila za dobrovoljno služenje vojske i profesionalnu vojsku.
Predsjednik Srbije je 14. rujna 2024. potpisao suglasnost za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana.
Vučić je danas, u Domu garde na Topčideru, rekao i da se o vojnom roku razgovaralo tijekom analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu.
Srbija izdvaja 2,65 posto BDP-a na obranu
Dodao je da je vrlo zadovoljan rezultatima Vojske Srbije te naveo da država za sustav obrane i sigurnosti izdvaja 2,65 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP-a).
Analizi je prisustvovao vojni vrh, a Vučić je novinarima prenio da je izražena zabrinutost zbog formiranja vojnih saveza u okruženju, za koje je rekao da su usmjereni protiv Srbije, ne precizirajući na koga se to odnosi.
Kazao je da se u skladu s tim „ponašamo odgovorno i ozbiljno“, te da država ne provocira nikoga, ali želi odvratiti svakoga tko bi izvršio agresiju na Srbiju.
Naveo je i da su „drastično i dramatično“ povećani obrambeni kapaciteti ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, te najavio da će se u narednim godinama isto dogoditi i u svim drugim granama i rodovima vojske.
Prema njegovim riječima, država sada ima rekordna izdvajanja za sustav obrane i sigurnosti, „čak i nešto više“ od 2,65 posto BDP-a, ali, kako je rekao, ne na najizravniji način.
Dodao je da je od tog novca 54,1 posto namijenjeno investicijama, 12 posto operativnim troškovima, a ostatak personalnim troškovima.
