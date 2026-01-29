Oglas

"imamo dovoljno čizama"

Vučić najavio obavezni vojni rok

N1 Info
29. sij. 2026. 12:55
n1 srbija vojska
Ministarstvo obrane Republike Srbije / Ilustracija

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će služenje obveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana započeti u prosincu ove ili u ožujku sljedeće godine, te da će odluka o tome uskoro biti donesena.

"Imamo dovoljno puški i čizama"

Rekao je novinarima da će odluka biti donesena u skorom roku, pojasnivši da je pitanje hoće li se sa služenjem vojnog roka službeno krenuti u prosincu ili u ožujku (2027.).

„U sljedećih mjesec ili dva donijet ćemo tu odluku i uputiti je u Skupštinu Srbije (…) a u rujnu ili listopadu počet će evidentiranje vojnih obveznika“, istaknuo je.

Na pitanje zašto još nije odlučeno hoće li se vojni rok obnoviti u prosincu ove ili u ožujku iduće godine, Vučić je rekao da to ovisi o tijeku priprema.

„Moramo pripremiti sve objekte. Imamo dovoljno pušaka i čizama, ali postoje neke stvari koje još nisu u potpunosti spremne“, rekao je.

Prema njegovim riječima, potrebno je obnoviti regrutne centre, unaprijediti i obnoviti ambulante i druge objekte.

„To su važna pitanja jer želimo sve dočekati spremno i da ti mladi ljudi vojsku provedu u najboljim uvjetima. Da steknu potrebnu odgovornost i ozbiljnost, kao i odnos prema domoljublju“, rekao je Vučić, a prenosi N1 Srbija.

Obustavljen 2010. godine

Odluka o obustavi obveznog služenja vojnog roka donesena je krajem 2010. godine, a počela se primjenjivati 1. siječnja 2011., kada se država odlučila za dobrovoljno služenje vojske i profesionalnu vojsku.

Predsjednik Srbije je 14. rujna 2024. potpisao suglasnost za ponovno uvođenje obveznog vojnog roka u trajanju od 75 dana.

Vučić je danas, u Domu garde na Topčideru, rekao i da se o vojnom roku razgovaralo tijekom analize stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije za 2025. godinu.

Srbija izdvaja 2,65 posto BDP-a na obranu

Dodao je da je vrlo zadovoljan rezultatima Vojske Srbije te naveo da država za sustav obrane i sigurnosti izdvaja 2,65 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP-a).

Analizi je prisustvovao vojni vrh, a Vučić je novinarima prenio da je izražena zabrinutost zbog formiranja vojnih saveza u okruženju, za koje je rekao da su usmjereni protiv Srbije, ne precizirajući na koga se to odnosi.

Kazao je da se u skladu s tim „ponašamo odgovorno i ozbiljno“, te da država ne provocira nikoga, ali želi odvratiti svakoga tko bi izvršio agresiju na Srbiju.

Naveo je i da su „drastično i dramatično“ povećani obrambeni kapaciteti ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, te najavio da će se u narednim godinama isto dogoditi i u svim drugim granama i rodovima vojske.

Prema njegovim riječima, država sada ima rekordna izdvajanja za sustav obrane i sigurnosti, „čak i nešto više“ od 2,65 posto BDP-a, ali, kako je rekao, ne na najizravniji način.

Dodao je da je od tog novca 54,1 posto namijenjeno investicijama, 12 posto operativnim troškovima, a ostatak personalnim troškovima.

