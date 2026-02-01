Vučić: Najslobodniji sam predsjednik na svijetu. Nitko mi ne može naređivati, čak ni EU

„Govorilo se – ne smije Vučić potpisati, naredili su mu iz EU. Meni netko da naredi… nije normalan tko misli da je tako nešto moguće. Saslušat ću svakoga, ali odluku donosim ja”, rekao je Vučić za TV Pink, navodeći da su neki mislili da se neće usuditi potpisati zakone jer su čuli da je EU protiv njih.