"Meni netko da naredi…?"
Vučić: Najslobodniji sam predsjednik na svijetu. Nitko mi ne može naređivati, čak ni EU
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da njegovi protivnici „sve izvrću naopačke”, pa sada tvrde da u aferi oko otkrivenih pet tona marihuane „stoji država”.
„Mi smo prije nekoliko dana, ljudi iz Uprave kriminalističke policije, pronašli pet tona neke droge. A sada je li to znao samo sin ili i sin i otac, to je druga stvar – neka nadležni organi utvrde, neću ništa pretpostavljati. Mi smo proveli tu akciju”, rekao je Aleksandar Vučić za TV Pink, govoreći o zapljeni pet tona marihuane na imanju lokalnog dužnosnika njegove vladajuće Srpske napredne stranke (SNS).
Naveo je da njegovi protivnici sada govore: „pošto to nije na naslovnici nekog tabloida, to znači da je država sigurno petljala s tim”.
„I vi se tada zaustavite i pitate – jesi li normalan, dečko, kad takve gluposti govoriš. Kad otvorite novine, na dvije ili četiri stranice imate tekstove o tome. Mi smo uhitili ljude. Što god da se dogodi, oni će sve izvrnuti naopačke. Ne postoji racionalna stvar koju od njih možete čuti”, rekao je Vučić.
„Najslobodniji sam predsjednik na svijetu, nitko mi ne može narediti hoću li potpisati zakon”
Vučić je rekao da je „najslobodniji predsjednik na svijetu”, da donosi odluke u skladu s ustavnim ovlastima i potrebama građana te da mu, kako je naglasio, „nitko, pa ni iz Europske unije (EU), ne može odrediti hoće li potpisati neki zakon ili ne”, što je, kako kaže, učinio i s pravosudnim zakonima, poznatima kao Mrdićevi.
„Govorilo se – ne smije Vučić potpisati, naredili su mu iz EU. Meni netko da naredi… nije normalan tko misli da je tako nešto moguće. Saslušat ću svakoga, ali odluku donosim ja”, rekao je Vučić za TV Pink, navodeći da su neki mislili da se neće usuditi potpisati zakone jer su čuli da je EU protiv njih.
Rekao je i da je ministar pravosuđa Nenad Vujić danima u Skupštini branio pravosudne zakone, dok su ga ostali ministri ostavili samog kako se ne bi zamjerili nekome iz EU, uvjereni da ih on neće potpisati.
Za zastupnika SNS-a Uglješu Mrdića rekao je da je štrajkom glađu i prijedlozima pravosudnih zakona pokazao ogromnu hrabrost: „borio se za svoju zemlju, kao i ta zastupnička skupina i Vujić, unatoč ogromnim pritiscima koji dolaze izvana”, rekao je Vučić.
„Revolucionarna pravda”
„Nama govore da upravljamo tužiteljstvom i sudstvom, a istodobno nam daju do znanja da će revolucionarna pravda upravljati zemljom, a ne neovisno sudstvo i samostalno tužiteljstvo”, izjavio je Vučić, koji tvrdi da njegovi protivnici ne nude ništa osim „patološke strasti i mržnje”.
Vučić je za TV Pink rekao da je dobio najnovija istraživanja koja pokazuju da nakon 14 godina ima više pozitivnih nego negativnih bodova, što, kako je istaknuo, prošle godine u ovo vrijeme nije bio slučaj.
„Ljudi se na kraju vraćaju rezultatima rada”, tvrdi on.
Rekao je da vjeruje kako će ova godina biti ekonomski najbolja, ali smatra da će biti problema i iznenađenja, navodeći kao primjer objavljivanje dokumenata vezanih uz osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina, koji su doveli i do nekih ostavki.
„Sada u idućih 48 sati očekujem udar na Iran i velike druge stvari”, rekao je Vučić, uspoređujući to sa situacijom bombardiranja Srbije i aferom američkog predsjednika Billa Clintona s Monicom Lewinsky.
Rekao je i da su ljudi pod utjecajem hrvatske obavještajne službe, poput Domagoja Margetića, odgovorni za lažne vijesti o njemu, poput tvrdnje da je „Vučić ubio Cvijana”.
„Zastrašujuće je da tako nešto izmišljate za predsjednika svoje zemlje ili druge zemlje, a to dolazi iz hrvatske obavještajne agencije. Ljudi su pod njihovim utjecajem”, tvrdi Vučić, dodajući da je Margetić proglašen prevarantom i u vlastitoj zemlji, ali da ga se koristi za „takve podmetanja”.