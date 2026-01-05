Vučić ne odustaje od gradnje zračne luke u BiH: Spremni smo uložiti više od 200 milijuna eura

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u ponedjeljak kako nije odustao od planova da njegova zemlja investira u gradnju zračne luke u Trebinju u Bosni i Hercegovini iako je taj projekt sporan zbog mogućeg utjecaja na izvorišta kojima se vodom opskrbljuje Dubrovnik, a njegova ekonomska isplativost dvojbena.

Podijeli

Oglas

Vučić je novinarima u Trebinju, gdje je boravio tijekom dana kako bi sudjelovao na svečanom otvaranju nove bolnice, rekao njegova vlada već ima osigurane izvore financiranja za gradnju zračne luke u tom gradu i sada čeka potrebne dozvole i suglasnosti.

"Mi smo spremni uložiti više od 200 milijuna eura", kazao je Vučić pojašnjavajući kako problem nisu novci nego dozvole pa "moli" vlasti u BiH da ih daju.

Tvrdi kako bi zračna luka u Trebinju predstavljala dobrobit za cijelu regiju iako je njemu najvažnije to što bi se onda Beograd mogao izravnom zračnom linijom povezati s istočnom Hercegovinom.

Zamisao o ovom projektu prvi je put predstavljena 2006. godine, a zadaću njegove provedbe ima javno poduzeće "Aerodrom Trebinje" u vlasništvu "Aerodroma Srbije" iz Niša.

Zračna luka trebala bi se prostirati na oko 300 hektara zemljišta koje je tek tridesetak kilometara udaljeno od Dubrovnika.

To područje gravitira zoni zaštite rijeke Omble iz koje se vodom opskrbljuje Dubrovnik čije se gradske vlasti stoga oštro protive planiranoj gradnji sve dok se ne izradi cjelovita studija utjecaja na okoliš.

Gradnja zračnih luka dio je odredbi ESPOO konvencije čiji su potpisnici i BiH i Hrvatska a odnose se na procjene utjecaja na okoliš preko državnih granica.

Ekonomska opravdanost gradnje zračne luke u Trebinju također je sporna jer u zoni od oko 50 kilometara već postoje zračne luke u Dubrovniku, Tivtu te Mostaru a istok Hercegovine rijetko je naseljeno područje bez velikih turističkih kapaciteta.