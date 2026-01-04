Vučić: Srbija se priprema se za obranu od onih koji otvoreno upućuju prijetnje

Vučić je nakon sjednice VNS istaknuo i da Srbiju "zabrinjava daljnje naoružavanje Prištine, kao i savez (Kosova) s Hrvatskom i Albanijom", ocijenivši kako "planiraju razvijati kompleksnije sustave", te da to "Srbija s pažnjom prati" i priprema se za obranu "od onih koji otvoreno upućuju prijetnje".