Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je „pretjerao“ kada je pojedine tužitelje iz Tužiteljstva za organizirani kriminal nazvao kriminalcima i korumpiranom bandom, ali je dodao da su iz tog tužiteljstva „slagali“ kada su ga optužili da je pokušao izvršiti utjecaj na njihov rad.
Javno tužiteljstvo za organizirani kriminal (TOK) ranije je ocijenilo da je Aleksandar Vučić, „omalovažavanjem i kriminaliziranjem tužitelja“, prekoračio i zloupotrijebio svoja zakonom i Ustavom dana ovlaštenja te pokušao neprimjereno i nedopušteno utjecati na to tužiteljstvo u vezi s aktualnim kaznenim istragama.
„U pravu su za jednu stvar — jesam pretjerao, ali na moju žalost govorio sam istinu. Vjerojatno su u pravu da sam trebao prešutjeti, ali istina je mnogo teža od onoga što sam rekao. Slagali su da sam htio izvršiti bilo kakav utjecaj na njih; uopće ne želim utjecati. Nikada nisam želio imati bilo kakav utjecaj na kriminalce i mafijaše, niti oni mogu imati utjecaj na mene“, rekao je Vučić srpskim novinarima u Bruxellesu, gdje je sudjelovao na Summitu o proširenju Europske unije koji je organizirao Euronews.
Vučić je dodao da nema saznanja o tome da će Srpska napredna stranka (SNS) sutra održati „neki veliki skup“ ispred Narodne skupštine u Beogradu.
„Jedini skup za koji znam i na koji su me pozvali je onaj u Novom Sadu. Mislim da još razmišljaju hoće li biti 11., 15. ili 16. studenoga. Nisam siguran, ali u Beogradu bi to možda mogao biti doček u Pionirskom parku za Srbe s Kosova i Metohije. Ja se pripremam za Novi Sad, jer želim malo više hodati, obilaziti oko kamera i steći malo više kondicije“, kazao je predsjednik Srbije.
