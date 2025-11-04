„U pravu su za jednu stvar — jesam pretjerao, ali na moju žalost govorio sam istinu. Vjerojatno su u pravu da sam trebao prešutjeti, ali istina je mnogo teža od onoga što sam rekao. Slagali su da sam htio izvršiti bilo kakav utjecaj na njih; uopće ne želim utjecati. Nikada nisam želio imati bilo kakav utjecaj na kriminalce i mafijaše, niti oni mogu imati utjecaj na mene“, rekao je Vučić srpskim novinarima u Bruxellesu, gdje je sudjelovao na Summitu o proširenju Europske unije koji je organizirao Euronews.