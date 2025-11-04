EK izrazila zabrinutost zbog slobode medija u Srbiji, uključujući razgovor Lučića i Millera

Europska komisija u svom najnovijem izvješću o napretku Srbije u eurointegracijama izražava zabrinutost zbog političkog i ekonomskog utjecaja na medije, uključujući i procurjeli snimak razgovora između direktora United Grupe Stana Millera i direktora državnog Telekoma Srbija Vladimira Lučića o slabljenju medija u okviru kompanije United Media, među kojima je i televizija N1, javlja N1 Srbija.
Oglas
„Politički i ekonomski utjecaj na medije, uključujući i na uređivačku politiku, ostaje ozbiljan razlog za zabrinutost“, navodi se u izvješću Europske komisije.
Podsjeća se da je u kolovozu 2025. godine procurila snimka telefonskog razgovora između generalnih direktora jedne privatne medijske grupe (United Grupe) i većinski državnog poduzeća Telekom Srbija, vezanog uz kadrovske promjene u toj medijskoj grupi. Kako se ističe, taj događaj pobudio je sumnje u političke pritiske na medije koji se percipiraju kao kritični prema vlastima.
„Velik broj registriranih medija, u kombinaciji s ograničenim tržištem oglašavanja, stvara ekonomsku nesigurnost, osobito na lokalnoj razini. To često znači da mediji u velikoj mjeri ovise o javnom sufinanciranju“, navodi se u izvješću.
Dodaje se i da je u siječnju 2025. godine Srbija uspostavila Jedinstveni informacijski sustav za javno sufinanciranje medija, dok je Ministarstvo informiranja i telekomunikacija povećalo državni proračun za sufinanciranje medijskih projekata na nacionalnoj razini.
„Međutim, novi natječaji objavljeni tijekom 2024. godine značajno su smanjili iznose javnog financiranja u pojedinim općinama, dok su preostala sredstva dodjeljivana kroz manje transparentne postupke, poput nabava informacijskih usluga i oglašavanja. Pojedini mediji koji su prekršili Kodeks novinara i dalje su primali javna sredstva, iako Zakon o javnom informiranju i medijima predviđa da poštovanje etičkih standarda bude jedan od kriterija za dodjelu financiranja“, upozorava Europska komisija.
U izvješću, piše N1 Srbija, se nadalje navodi da su medijska udruženja ukazivala na nepravilnosti i nedostatak transparentnosti u procesu dodjele sredstava.
„Podaci o drugim oblicima javnog financiranja, uključujući oglašavanje, još uvijek nisu dovoljno transparentni ni sveobuhvatni u registru medija. Registar također ne otkriva krajnje vlasnike medija, budući da su mnogi navedeni kao ovisna poduzeća. Nadzorne inspekcije registra još uvijek nisu započele“, zaključuje se u izvješću Europske komisije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas