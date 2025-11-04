EK izrazila zabrinutost zbog slobode medija u Srbiji, uključujući razgovor Lučića i Millera

Podsjeća se da je u kolovozu 2025. godine procurila snimka telefonskog razgovora između generalnih direktora jedne privatne medijske grupe (United Grupe) i većinski državnog poduzeća Telekom Srbija, vezanog uz kadrovske promjene u toj medijskoj grupi. Kako se ističe, taj događaj pobudio je sumnje u političke pritiske na medije koji se percipiraju kao kritični prema vlastima.