Radar: Nakon videa Lučić-Müller, jasno je da je zamjena Šolaka i Boklag dio dogovora Vučić-Nikos Stathopoulos, koji uključuje ušutkavanje N1 Srbije

A on se malo nećkao jer mu se nije ulazilo u tu priču „zato što je to toliko glupo da nema riječi“, ali su mu nekim čudom riječi ipak nadošle, pa sljedeća tri sata nije ušutio. Uspio je ući u podsvijest aktera iz UG, da otkrije da im je polazna točka korupcija (nije precizirao da li misli na Milera i Statopoulosa) i da za njih ne „postoje ideje i ideali“.