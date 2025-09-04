Radar: Nakon videa Lučić-Müller, jasno je da je zamjena Šolaka i Boklag dio dogovora Vučić-Nikos Stathopoulos, koji uključuje ušutkavanje N1 Srbije
Vidjet ćemo što će TOK učiniti povodom tužbe da je predsjednik trgovao utjecajem, ali već je svima jasno da je napravio dogovor s Nikosom Statopoulosom o ušutkivanju N1 i Nove, piše Radar. Prema saznanjima Radara, kompenzacija bi se možda trebala obaviti kroz kupnju Shopstera i D Expressa od strane režimskih kompanija.
Uz nadmeni stav da bi ugasio N1 i Novu samo da je htio i otvoreno priznanje da je diktator koji ima mogućnost da to napravi, Aleksandar Vučić se odlučio za nešto drugo – odlazak na televiziju Pink i ogovaranje United Medije (UM), piše Radar.
Svaka čast Pinku što je za blaćenje konkurencije uspio da angažira lično predsjednika, ali jadni svi mi (pa čak i gledatelji Pinka) što smo spali na predsjednika kojemu je „borba za državu“ svedena na vrijeđanje ljudi iz privatnih kompanija i tračarenje.
Počeo je žestoko, riječima da će otkriti pravu istinu i epohalnom rečenicom:
"Onima koji ne znaju, moramo da kažemo o čemu se radi… (dramska pauza) oni se to tuku između sebe unutar United grupe.“
Pa hvala predsjedniku na toj ekskluzivi, ali izgleda da je malo promašio poantu – skandal je izbio nakon što je objavljen više nego sporan razgovor između direktora UG Stena Milera i direktora Telekoma Vladimira Lučića u kojem smo saznali da dvije konkurentske firme rade dogovor da bi razjedinile UM i smijenile direktoricu Aleksandru Subotić. I to što prije jer je „Vučić nervozan“, s obzirom na to da je još davno zamolio izvršnog direktora za Europu BC Partnersa Nikosa Statopoulosa da mu to učini, navodi Radar.
Znači li to da su Lučić i Vučić zaposleni, ako se radi o „tuči između sebe“, pa se osjećaju kao dio kolektiva?
Odgovor na ovo pitanje je od nadležne institucije – Javnog tužiteljstva za organizirani kriminal (TOK), zatražilo udruženje „Ustavobranitelji“.
U kaznenoj prijavi koju su podnijeli navedeno je da postoji osnov sumnje da su Aleksandar Vučić i Vladimir Lučić, koristeći svaki svoj položaj (naročito Vučić), želeći da utječu na odluke koje se tiču postavljanja, točnije smjene određenih osoba s pozicija u kompaniji na kojima se nalaze, kako bi se istoj nanijela šteta.
Da li će TOK tim povodom postaviti pitanje Vučiću – Radar ne zna, ali ono što znamo je da ga voditelji Pinka nisu postavili, već su mu pustili na volju da priča o čemu god hoće.
A on se malo nećkao jer mu se nije ulazilo u tu priču „zato što je to toliko glupo da nema riječi“, ali su mu nekim čudom riječi ipak nadošle, pa sljedeća tri sata nije ušutio. Uspio je ući u podsvijest aktera iz UG, da otkrije da im je polazna točka korupcija (nije precizirao da li misli na Milera i Statopoulosa) i da za njih ne „postoje ideje i ideali“.
Podsjetio je da su prodali Total TV, Net TV i SBB, da je Dragan Šolak od te prodaje stavio „milijardu i šeststo milijuna eura u svoje džepove“, a da je on osobno izvisio.
"Oni su pošteni, on je pošten, a ja sam lopov i kriminalac koji nemam i nisam dobio ni jedan euro od svega toga“, požalio se kao da je stvarno očekivao (a možda i jest) svoj udio u prodaji tuđe firme.
I nastavio je s „dokazima“ da je on pošten predsjednik koji radi samo u interesu države:
"Sada su se posvađali oko novaca, jedni druge tuže, jer Šolaku nikad nije dosta novaca. I sad oni kažu da sam ja utjecao na nešto, čuo se ili vidio s nekim. Pa da, ja sam se vidio u Davosu dva puta i svaki put javno slikao i objavio to. S ovim Nikosom, koji je bio neki šef tog BC Partnersa, jer to je moj posao, moja obveza, ne zbog medija već zbog investicije u Srbiju.“
Tu se prisjetio i Aleksandre Subotić, pa je dodao:
"Ali da me ne biste pitali za neke gluposti o nekoj ženi koju sam vidio jedanput u mom kabinetu, mislim na gospođu Subotić, ništa o njoj ne znam, ništa loše i ništa dobro nije učinila.“
A da bi dokazao kako je ne zna i kako ništa loše nije učinila dodao je da mu je svejedno da li ga pitaju za Slobu Georgijeva, Aleksandru Subotić ili Igora Božića, jer „sve najgore misli o svima“.
U normalnoj zemlji i u normalnom mediju netko bi na ovo morao uzviknuti – sad stani.
Ukoliko ne zna tko je ta „neka žena koju je jednom vidio“, onda je kao predsjednik dužan da reagira kada direktor Telekoma njegovo ime provuče kroz blato i zloupotrijebi tražeći od Milera njezinu smjenu. Recimo, da tuži Lučića za klevetu i za trgovinu utjecajem, ali da ga prije svega smijeni s čela državne kompanije.
Međutim, bit će da je Vučić baš otvoreno i bez ikakvog koncepta lagao, što je i dokazao kada je u nastavku tirade na Pinku zaboravio svoju izjavu danu 15 minuta ranije o „državničkom susretu s Nikosom“ i ispričao dijametralno suprotnu verziju:
„Ja sam prvi put kada sam sreo tog gospodina Nikosa mu u lice rekao da mislim da je Dragan Šolak, njegov partner, međunarodni kriminalac, perač para, kriminalac bez premca, da je veoma, veoma loš čovjek i iskoristio sam težu riječ, dakle da ne bih krio."
Baš je uobičajeno ponašanje za jednog šefa države koji se prvi put sretne sa šefom međunarodnog fonda da u okviru „državničkih razgovora o budućim investicijama“ izvrijeđa direktora njegove kompanije, primjećuje Radar.
A još uobičajenije je to što je nakon razgovora BC Partners smijenio Dragana Šolaka i Viktoriju Boklag, a Vučić sretno razglasio da će na jesen biti otpušteni novinari UM i da će im on osigurati podanički posao u nekom od njegovih podaničkih medija.
Da je kojim slučajem u veljači uspio da se obuzda i da ne padne javno u euforiju zbog sudbine koju je namijenio preostalim profesionalnim medijima u Srbiji (vjerojatno je u svojoj glavi već vidio sliku, recimo, Igora Božića kako u nekom smeću od režimskih novina hvali njegovu vlast zbog prebijenih srednjoškolaca) možda sada i ne bi bilo toliko očito da je lično on napravio dil s Nikosom Statopoulosom koji za sada podrazumijeva ušutkivanje N1 i Nove.
Ali jest.
A prema podacima do kojih je došao Radar ta „usluga“ bi trebala da se kompenzira možda kroz kupovinu Shopstera i D Expressa od strane režimskih kompanija, a novac će, naravno, biti osiguran od građana Srbije, računajući i one koji gledaju isključivo te televizije. A tko zna, možda i nešto drugo.
