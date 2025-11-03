Dijana Hrka: Poručila bih Dačiću i Vučiću da me neće slomiti

„Poručila bih Dačiću i Vučiću da me neće slomiti“, rekla je večeras za N1 Srbiju Dijana Hrka, majka jednog od poginulih u padu nadstrešnice u Novom Sadu. Hrka od ponedjeljka štrajka glađu ispred Skupštine Srbije, uz glazbu koja već dva dana dopire iz tzv. „ćacilenda“.
„Poručila bih Dačiću i Vučiću da me neće slomiti, poručila bih da 192 ne radi svoj posao, da ‘Beli’ ne rade svoj posao... Nećete me slomiti. Danas je bio vaš fijasko, djeca iz Pazara bila su ovdje sa mnom, zato sam reagirala“, kazala je Hrka.
Na pitanje koji je cilj puštanja neprikladne glazbe majci koja je izgubila dijete, Dijana Hrka odgovara:
„To je pokušaj da me udalje odavde i da me psihički slome. Reagirala sam jer sam danas bila s djecom iz Pazara, pokušali smo prijaviti, ali ne reagiraju ni 192 ni ‘Beli’. Kad smo mi zvali, već je bilo više od 300 prijava komunalnoj policiji.“
Pokušali ste otići i zamoliti policiju da ugase glazbu?
„Policajci su rekli da to nije u njihovoj nadležnosti. Ovo je sramota, o tome izvještava cijeli svijet. Strani mediji su ovdje i prava slika odlazi u svijet. Sada ja predstavljam moju Srbiju“, poručila je.
A onima koji se u „ćacilendu“ vesele i provociraju glazbom, poručuje:
„Neka se sjete mog Stefana i neka ih stigne svaka moja suza, neka im je na čast i obraz. Oni su svjesni što rade dok primaju te dnevnice, ali kad nestane novca, više to neće raditi. Ili su prisiljeni. No pogledajte koliko je djece došlo k meni – to je moja Srbija.“
Tijekom cijelog dana Dijani Hrki dolaze podršku pružiti građani, studenti i srednjoškolci. Ona najavljuje da neće odustati od štrajka glađu jer, kako kaže, zna zašto to radi.
