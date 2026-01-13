Vučić o dolasku delegacije EP-a: Neću se s njima sastati, ne pada mi na pamet gubiti vrijeme

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ne želi sastati s predstavnicima delegacije Europskog parlamenta (EP) jer "dolaze nepozvani" u Beograd.
"Mrzitelji Srbije dolaze nepozvani"
Novinarima je tijekom posjeta Abu Dhabiju rekao da neće biti u Srbiji kada dođu europski parlamentarci, jer ima obveze koje su prethodno dogovorene, ali da se sigurno neće sastati s njima.
"Mrzitelji Srbije sjeli su i dogovorili se da će doći u Beograd i nisu nas pitali niti obavijestili. Nismo ih zvali. Dolaze nepozvani (...) Imam i druge obveze zakazane u Davosu. Ne izbjegavam ih, ali čak i da sam u Beogradu, ne bih se s njima sastao", rekao je Vučić.
Rekao je da se želi sastati samo s ljudima koji žele dobro Srbiji i da će to učiniti u Davosu.
"Neću se sastati s Piculom"
„Ne izbjegavam ih, neću se sastati s (Toninom) Piculom, niti s (Vladimirom) Prebiličem, niti sa svima njima. Ne pada mi na pamet gubiti vrijeme“, rekao je Vučić.
Na pitanje hoće li biti posljedica, Vučić je rekao: „Bit će strašnih posljedica, donijet će još jednu deklaraciju ili rezoluciju.“
Predsjednica Skuptine Srbije Ana Brnabić jučer je izjavila da delegacija Europskog parlamenta dolazi bez poziva, te da se s njima neće sastati budući da će biti u Estoniji, prenosi Nova.rs.
Misija Europskog parlamenta bit će u Beogradu od 22. do 24. siječnja, a Vučić će potom prisustvovati Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.
