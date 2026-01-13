Vučić o dolasku delegacije EP-a: Neću se s njima sastati, ne pada mi na pamet gubiti vrijeme

"Mrzitelji Srbije sjeli su i dogovorili se da će doći u Beograd i nisu nas pitali niti obavijestili. Nismo ih zvali. Dolaze nepozvani (...) Imam i druge obveze zakazane u Davosu. Ne izbjegavam ih, ali čak i da sam u Beogradu, ne bih se s njima sastao", rekao je Vučić.