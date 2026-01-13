Oglas

stižu u beograd

Vučić o dolasku delegacije EP-a: Neću se s njima sastati, ne pada mi na pamet gubiti vrijeme

N1 Info
13. sij. 2026. 11:53
Serbia's President Aleksandar Vucic (L) gets ready with European Commission President Ursula von der Leyen (C) and European Council President Antonio Costa (R) at the European Commission in Brussels on December 10, 2025. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
SIMON WOHLFAHRT / AFP

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ne želi sastati s predstavnicima delegacije Europskog parlamenta (EP) jer "dolaze nepozvani" u Beograd.

"Mrzitelji Srbije dolaze nepozvani"

Novinarima je tijekom posjeta Abu Dhabiju rekao da neće biti u Srbiji kada dođu europski parlamentarci, jer ima obveze koje su prethodno dogovorene, ali da se sigurno neće sastati s njima.

"Mrzitelji Srbije sjeli su i dogovorili se da će doći u Beograd i nisu nas pitali niti obavijestili. Nismo ih zvali. Dolaze nepozvani (...) Imam i druge obveze zakazane u Davosu. Ne izbjegavam ih, ali čak i da sam u Beogradu, ne bih se s njima sastao", rekao je Vučić.

Rekao je da se želi sastati samo s ljudima koji žele dobro Srbiji i da će to učiniti u Davosu.

"Neću se sastati s Piculom"

„Ne izbjegavam ih, neću se sastati s (Toninom) Piculom, niti s (Vladimirom) Prebiličem, niti sa svima njima. Ne pada mi na pamet gubiti vrijeme“, rekao je Vučić.

Na pitanje hoće li biti posljedica, Vučić je rekao: „Bit će strašnih posljedica, donijet će još jednu deklaraciju ili rezoluciju.“

Predsjednica Skuptine Srbije Ana Brnabić jučer je izjavila da delegacija Europskog parlamenta dolazi bez poziva, te da se s njima neće sastati budući da će biti u Estoniji, prenosi Nova.rs.

Misija Europskog parlamenta bit će u Beogradu od 22. do 24. siječnja, a Vučić će potom prisustvovati Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

Teme
aleksandar vučić u davosu eu europski parlament srbija tonino picula
