Deklaracija Europskog vijeća bez suglasnosti Srbije: Ovo su glavni zaključci
Lideri Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana su nakon summita Europskog vijeća u srijedu objavili završnu deklaraciju naglasivši da je proširenje strateško ulaganje u sigurnost i stabilnost Europe te da napredak ovisi o provedbi reformi i poštivanju europskih vrijednosti.
EU: Budućnost Zapadnog Balkana je u Europskoj uniji
Lideri Europske unije i njezinih država članica, u konzultacijama s partnerima sa Zapadnog Balkana, poručili su na summitu da je proširenje EU-a geostrateško ulaganje u mir, sigurnost i stabilnost te ponovno potvrdili punu i nedvosmislenu predanost perspektivi članstva zemalja regije u Europskoj uniji.
Naglašeno je da ruska agresija na Ukrajinu i rastući geopolitički izazovi dodatno potvrđuju potrebu za snažnijim vezama između EU-a i Zapadnog Balkana, dok je ubrzanje procesa proširenja moguće isključivo na temelju vjerodostojnih reformi, strogih i pravednih uvjeta te načela individualnih zasluga.
Europska unija pozdravlja opredijeljenost partnera da poštuju europske vrijednosti, uključujući demokraciju, vladavinu prava, temeljna prava i slobodu medija, te očekuje njihovu provedbu u praksi. Posebno se ističe važnost neovisnih i pluralističkih medija, ravnopravnosti spolova, snažnog civilnog društva i zaštite prava manjina.
Inkluzivna regionalna suradnja, pomirenje i dobrosusjedski odnosi ostaju ključni preduvjeti za europski put regije. EU poziva na punu provedbu postojećih međunarodnih sporazuma i rješavanje bilateralnih i regionalnih sporova, uključujući pitanja nestalih osoba i ratnih zločina.
Usklađivanje Zapadnog Balkana sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a
Sudionici summit izrazili su snažnu i jedinstvenu potporu Ukrajini u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta te potvrdili predanost pravednom i trajnom miru u skladu s Poveljom UN-a i međunarodnim pravom. U tom kontekstu, usklađivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući sankcije protiv Rusije, istaknuto je kao ključan pokazatelj strateškog opredjeljenja.
EU je pozdravila doprinos zemalja regije misijama Zajedničke sigurnosne i obrambene politike te jačanje suradnje u borbi protiv kibernetičkih i hibridnih prijetnji. Također je istaknuta važnost novih partnerstava u području sigurnosti i obrane.
Naglašeno je da postupna integracija Zapadnog Balkana u Europsku uniju već tijekom procesa proširenja donosi konkretne koristi građanima. Posebno su izdvojeni napredak u uključivanju u jedinstveno tržište EU-a, širenje zelenih traka, pristupanje SEPA području plaćanja, digitalne inicijative te smanjenje roaming troškova između EU-a i Zapadnog Balkana.
Plan rasta za Zapadni Balkan
Plan rasta za Zapadni Balkan, vrijedan do šest milijardi eura, ocijenjen je ključnim instrumentom za ubrzanje gospodarske konvergencije s EU-om, uz uvjet provedbe reformi. EU je pozvala partnere na potpuno korištenje tog instrumenta.
Migracije, borba protiv korupcije, organiziranog kriminala, trgovine drogom i terorizma ostaju zajednički prioriteti, uz potrebu daljnjeg usklađivanja vizne politike i jačanja upravljanja granicama.
Odnosi Beograda i Prištine
EU je upozorila da izostanak normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i dalje usporava europski put obje strane te naglasila da je provedba svih postignutih sporazuma uvjet za daljnju financijsku potporu iz europskih instrumenata.
Na kraju, čelnici su istaknuli važnost strateške komunikacije o koristima proširenja te poručili da EU ostaje najvažniji politički i gospodarski partner Zapadnog Balkana. Sljedeći summit EU – Zapadni Balkan održat će se u Crnoj Gori u lipnju 2026. godine.
U napomeni su naznačili da se Srbija nije usuglasila s Deklaracijom, a srbijanska delegacija nije prisustovala današnjem summitu.
Deklaraciju u cijelosti pročitajte ovdje.
