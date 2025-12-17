Sudionici summit izrazili su snažnu i jedinstvenu potporu Ukrajini u obrani suvereniteta i teritorijalnog integriteta te potvrdili predanost pravednom i trajnom miru u skladu s Poveljom UN-a i međunarodnim pravom. U tom kontekstu, usklađivanje zemalja Zapadnog Balkana sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a, uključujući sankcije protiv Rusije, istaknuto je kao ključan pokazatelj strateškog opredjeljenja.