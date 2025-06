Vučić: Pitali su kada će biti izbori – krajem 2026. ili početkom 2027., to je to

"Oni (koji prosvjeduju) su pitali kada će biti izbori. Izbori će biti ili krajem iduće godine ili početkom 2027. To je to. Imali smo izbore prije godinu dana i sada se pripremamo za specijalizirani Expo 2027.“, rekao je Vučić odgovarajući na pitanje o prosvjedima u Srbiji, na panel raspravi "Iskoristiti trenutak: Stvaranje trajnih partnerstava u susjedstvu“ (Seizing the Moment: Forging Lasting Partnerships in the Neighbourhood).