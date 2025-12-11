Oglas

VIDEO / Vučić pred kamerama otkrio da donosi poruke iz Moskve, Von der Leyen ga prekinula

11. pro. 2025. 09:34
Aleksandar Vučić
SIMON WOHLFAHRT / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u Bruxellesu, prilikom dolaska na sastanak u Europskoj komisiji, rekao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen da je "upravo dobio poruku iz Moskve".

Von der Leyen mu je na to odgovorila: "U redu, pričekajmo da se maknemo od kamera."

Razmjena je zabilježena pred kamerama i brzo je privukla pozornost europskih novinara, s obzirom na osjetljiv trenutak u odnosima Europske unije i Rusije, kao i na česte kritike Bruxellesa zbog neusklađenosti Srbije sa zajedničkom vanjskom politikom EU.

Za sada nije poznato na što se Vučićeva poruka iz Moskve konkretno odnosi, a nijedna strana zasad nije službeno komentirala ovaj događaj, prenosi Jutarnji list.

