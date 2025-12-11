VIDEO / Vučić pred kamerama otkrio da donosi poruke iz Moskve, Von der Leyen ga prekinula

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u Bruxellesu, prilikom dolaska na sastanak u Europskoj komisiji, rekao predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen da je "upravo dobio poruku iz Moskve".
Oglas
Von der Leyen mu je na to odgovorila: "U redu, pričekajmo da se maknemo od kamera."
Razmjena je zabilježena pred kamerama i brzo je privukla pozornost europskih novinara, s obzirom na osjetljiv trenutak u odnosima Europske unije i Rusije, kao i na česte kritike Bruxellesa zbog neusklađenosti Srbije sa zajedničkom vanjskom politikom EU.
Za sada nije poznato na što se Vučićeva poruka iz Moskve konkretno odnosi, a nijedna strana zasad nije službeno komentirala ovaj događaj, prenosi Jutarnji list.
The mic is always hot. Serbia’s president Vucic last night «I got a message from Moscow now…» von der Leyen aware of cameras «Let’s…let’s wait till we are…» pic.twitter.com/YoDuGOF44R— Maria Tadeo (@mariatad) December 11, 2025
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas