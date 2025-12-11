Vučić u Bruxellesu: Pitanje je samo kad će stići upozorenje za sekundarne sankcije

„Iskreno, zadovoljan sam tijekom, načinom i tonom razgovora, posebno oko energetske situacije u kojoj nama već danas nije lako, a bit će samo teže svakog sljedećeg dana. Već je prošlo 61 ili 62 dana otkako nismo dobili ni kap nafte u našu rafineriju i pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za središnju banku i banke, a onda tek nastaju pravi problemi“, izjavio je Vučić na konferenciji za novinare.