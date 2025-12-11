Vučić u Bruxellesu: Pitanje je samo kad će stići upozorenje za sekundarne sankcije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć nakon sastanka s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen da su razgovarali i o energetskim brigama s kojima se Srbija suočava, te da je samo pitanje kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije od SAD-a.
„Iskreno, zadovoljan sam tijekom, načinom i tonom razgovora, posebno oko energetske situacije u kojoj nama već danas nije lako, a bit će samo teže svakog sljedećeg dana. Već je prošlo 61 ili 62 dana otkako nismo dobili ni kap nafte u našu rafineriju i pitanje je samo kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije za središnju banku i banke, a onda tek nastaju pravi problemi“, izjavio je Vučić na konferenciji za novinare.
Predsjednik Srbije je naveo i da su razgovarali o tome gdje i kako se mogu uvesti derivati iz okolnih zemalja i kako se mogu graditi novi naftovodi.
„I dalje nemam veliki strah oko plina, koliko ga imam oko nafte. Naravno da imam strah kao odgovoran čovjek, ali tražili smo rješenja i radili na tome te se nadam da ćemo imati potporu EU u tim važnim stvarima“, rekao je Vučić.
Vučić je ranije na Instagram profilu “budućnostsrbijeav” naveo da je sa dužnosnicima EU razgovarao o europskom putu Srbije, energetskoj sigurnosti i stabilnosti Srbije, kao i o situaciji u regiji.
„Velika je čast za Srbiju što sam imao priliku večeras u Bruxellesu razgovarati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen i predsjednikom Europskog vijeća Antóniom Costom o ključnim pitanjima bilateralnih odnosa Srbije i EU te našem europskom putu. Zahvalan sam na njihovu gostoprimstvu i iskrenoj potpori našoj zemlji, našem europskom putu, kao i našoj reformskoj i razvojnoj agendi“, napisao je Vučić.
