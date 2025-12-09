Vučić: Za NIS postoje tri opcije

„Prva mogućnost je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili ukinu sankcije protiv ruskih firmi, što nije vjerojatno. Vjerojatnije je da će Rusi prodati svoje dionice nekoj drugoj kompaniji. Nadam se da će to učiniti. A treća mogućnost, za koju se nadam da se neće dogoditi, jest da mi kao država moramo djelovati — i ako se to dogodi, dogodit će se za 37 dana, odnosno 15. siječnja je rok“, rekao je Vučić u Beogradu na panel-diskusiji „Konkurentnost Europe u podijeljenom geopolitičkom pejzažu“ u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.