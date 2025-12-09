Vučić: Za NIS postoje tri opcije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da postoje tri moguće opcije za rješavanje situacije u kojoj se našla Naftna industrija Srbije (NIS), koja je pod američkim sankcijama.
Krajnji rok 15. siječanj
„Prva mogućnost je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili ukinu sankcije protiv ruskih firmi, što nije vjerojatno. Vjerojatnije je da će Rusi prodati svoje dionice nekoj drugoj kompaniji. Nadam se da će to učiniti. A treća mogućnost, za koju se nadam da se neće dogoditi, jest da mi kao država moramo djelovati — i ako se to dogodi, dogodit će se za 37 dana, odnosno 15. siječnja je rok“, rekao je Vučić u Beogradu na panel-diskusiji „Konkurentnost Europe u podijeljenom geopolitičkom pejzažu“ u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.
Istaknuo je da svi moraju shvatiti da je 15. siječnja krajnji rok i da nema produljenja, kao i da se ne smije ugroziti opskrba gorivom za građane i gospodarstvo Srbije.
„Suočavamo se i sa sekundarnim sankcijama. Svako jutro kad ustanem prvo gledam ima li nekih novosti o sekundarnim sankcijama protiv naših banaka i komercijalnih banaka. Monetarni i fiskalni sustav u Srbiji najbolji je u regiji. Jedini imamo investicijski rejting u regiji, a na korak smo da ga dobijemo i od Moody’sa i Fitcha. Sada je sve to ugroženo zbog situacije s NIS-om“, rekao je Vučić.
Srbija neće nacionalizirati NiS
Naglasio je da Srbija neće nacionalizirati NIS ako državna intervencija bude posljednja opcija za nastavak poslovanja te kompanije, već će platiti ruski udio.
„Prijatelji iz svijeta govorili su mi da sam Srbiju doveo u tešku poziciju zato što nismo uveli sankcije Rusiji. Razumiju da imamo različite probleme, ali da se na kraju moramo u potpunosti uskladiti sa zahtjevima. Siguran sam da Rusi sve vrlo dobro razumiju i da, ako sankcije ne budu povučene, oni će morati prodati kompaniju“, rekao je Vučić.
Dodao je da ne može zamisliti situaciju u kojoj bi u Srbiji benzinske postaje bile prazne.
Vučić je rekao i da još čeka vijesti iz Moskve o plinskom aranžmanu te da je Srbija spremna diverzificirati izvore energije.
„Ja sam racionalna i pragmatična osoba, iako ponekad pokažem više emocija. Ali više nema racionalnosti u međunarodnoj politici. Mogu predvidjeti mnoge stvari, ali mnoge više ne mogu ni naslutiti. Ne mogu predvidjeti kako će se završiti energetska situacija u Srbiji, jer više nitko ne želi saslušati drugu stranu“, rekao je.
Najavio je i da će ovoga tjedna u Nišu biti otvorene dvije tvornice stranih kompanija, iz Italije i Austrije.
