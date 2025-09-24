Vučić u UN-u: Nudim Beograd kao mjesto dijaloga za sve sukobe u svijetu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u govoru u New Yorku, na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih naroda (GS UN), da nudi Beograd kao mjesto dijaloga za sve sukobe širom svijeta.
Na 80. godišnjem zasjedanju GS UN na visokoj razini, Vučić je rekao da se svijet suočava s dubokim geopolitičkim podjelama i da Srbija "nije tampon-zona, nego most".
"Mostovi povezuju, ne dijele. Zato želim prvi put ponuditi da Beograd bude mjesto dijaloga za sve sukobe širom svijeta. Vjerujem da ćemo ponuditi najbolje moguće gostoprimstvo i potpunu sigurnost za sudionike", kazao je Vučić.
Vučić je svjetskim liderima rekao i da angažman Srbije sa svim partnerima "ne znači slijepo pristajanje, već da ono podrazumijeva poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta i uvjerenje da je dijalog snažniji od podjela".
"Zemlje poput nas, s Globalnog juga, često se tretiraju kao figure na šahovskoj ploči i vrijeme je da pokažemo da možemo biti inovatori i jamci suradnje. Možda nismo najglasniji, ali često vidimo najjasnije, jer istodobno vidimo i Istok i Zapad", naveo je.
Dodao je da je Srbija "pouzdan i predvidljiv partner", ali da je "reciprocitet važan".
"Mi ćemo braniti našu neovisnost jednako snažno kao što branimo suradnju", rekao je Vučić na zasjedanju GS UN, na kojem sudjeluje više od 150 šefova država i vlada.
