Potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica gospodarstva Adrijana Mesarović izjavila je da je na graničnom prijelazu Bajakovo doživjela, kako tvrdi, ponižavajući tretman hrvatskih carinika prilikom putovanja u Banju Luku na Poslovni forum “Srbija – Srpska 2025”.
"Jesu li to europske vrijednosti koje promovirate? Je li to čist neprofesionalizam, ili nešto drugo", navela je Mesarović.
"Jedino sam ja od cijele delegacije koju sam predvodila zaustavljena i izvedena iz automobila uz obrazloženje hrvatskih carinika da EES sustav na koji sam se uredno pokušavala registrirati, nije radio samo prilikom moje registracije", napisala je u objavi.
Jedino je, tvrdi, ona vraćana iznova i iznova te je morala pet puta očitavati otiske prstiju, "pod raznim izgovorima od strane hrvatskih carinika". Ubrzo nakon njene objave stigao je i odgovor vukovarske policije.
"Neopravdane i nepotrebne optužbe"
PU vukovarsko-srijemska opovrgnula je navode potpredsjednice srbijanske vlade navodeći da je delegaciji omogućen prioritetni prelazak bez čekanja te da su svi članovi, uključujući Mesarović, podlijegali obveznom izuzimanju biometrijskih podataka u okviru Entry/Exit sustava. Kod ministrice su podaci morali biti uzeti na stacionarnom uređaju zbog tehničkih razloga, što je uobičajena procedura.
Policija je istaknula da se ne radi o nikakvom „strašnom tretmanu“, već o zakonskoj obvezi za državljane trećih zemalja bez reguliranog boravka. Dodali su da se Mesarović na graničnom prijelazu nije žalila, nego je pritužbu iznijela dva dana kasnije na društvenim mrežama, te zaključili da su navodi o maltretiranju neopravdani i nepotrebni.
