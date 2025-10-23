Policija je istaknula da se ne radi o nikakvom „strašnom tretmanu“, već o zakonskoj obvezi za državljane trećih zemalja bez reguliranog boravka. Dodali su da se Mesarović na graničnom prijelazu nije žalila, nego je pritužbu iznijela dva dana kasnije na društvenim mrežama, te zaključili da su navodi o maltretiranju neopravdani i nepotrebni.