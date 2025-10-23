ispričao se
Skandal zbog tetovaže američkog demokrata, napravio ju je u Hrvatskoj: "Nisam znao što predstavlja"
Demokratski kandidat za američki Senat u saveznoj državi Maine ispričao se i uklonio tetovažu na prsima koja podsjeća na nacistički simbol, a koja je izazvala burne reakcije javnosti.
Graham Platner, 41-godišnji bivši marinac i uzgajivač kamenica, rekao je da je tek nakon što su mu skrenuli pozornost novinari iz Washingtona shvatio da njegova tetovaža lubanje i prekriženih kostiju nalikuje na nacističku ikonografiju.
Tetovaža je postala javno poznata nakon što se pojavila u videu objavljenom na društvenim mrežama, na kojem Platner pleše u donjem rublju na bratovu vjenčanju, piše BBC.
"Nikada ne bih hodao svijetom s takvom tetovažom da sam znao što predstavlja – a insinuirati da sam to znao, jednostavno je odvratno“, rekao je Platner za BBC.
"Tetovažu sam već prekrio novim motivom.“
Prema Ligi protiv klevete (Anti-Defamation League), tetovaža podsjeća na Totenkopf – njemački simbol „lubanje smrti“ koji su tijekom Drugog svjetskog rata koristile nacističke postrojbe.
Platnerova bivša politička direktorica Genevieve McDonald, koja je prošlog tjedna napustila njegovu kampanju, nazvala je tetovažu antisemitskom.
"Možda nije znao značenje kad ju je dao izraditi, ali to je bilo prije mnogo godina i odavno ju je trebao prekriti jer jako dobro zna što simbolizira“, izjavila je McDonald, prema navodima američkih medija.
Platner, koji se natječe u tijesnoj demokratskoj utrci za mjesto kandidata svoje stranke za Senat – koje trenutačno drži republikanka Susan Collins – rekao je da je tetovažu dao napraviti u Hrvatskoj 2007. godine zajedno s kolegama marincima.
Prema njegovim riječima, motiv su odabrali sa zida salona za tetoviranje dok su pili alkohol.
"Odabrali smo zastrašujuću lubanju s kostima jer smo bili marinci, a takvi motivi su prilično česti u vojsci“, rekao je Platner.
Njegov stožer dodao je da su vojni liječnici više puta pregledavali njegove tetovaže i nikada nisu pronašli ništa sporno, napominjući kako vojska ne dopušta služenje osobama s tetovažama koje sadrže simbole mržnje.
Afera se pojavila u trenutku kada su ponovno počele kružiti stare Platnerove objave na društvenim mrežama.
Neki njegovi komentari na Redditu iz prošlih godina ponovno su se pojavili u javnosti, uključujući one u kojima umanjuje ozbiljnost seksualnog zlostavljanja u vojsci i opisuje sebe kao komunista.
Platner, koji se u kampanji predstavlja kao ratni veteran i mali poduzetnik, ispričao se u videoporuci, rekavši da je sporne komentare napisao nakon povratka iz rata, dok se borio s depresijom.
"Osjećao sam se razočarano, otuđeno i izolirano“, rekao je. „I kao mnogi drugi, otišao sam na internet pisati gluposti, svađati se i pokušati pronaći zajednicu.“
Senator Bernie Sanders, jedan od njegovih najpoznatijih pristaša, stao je u njegovu obranu, istaknuvši da je tetovaža nastala dok je Platner bio pijan.
"Nije on jedini u Americi koji je prošao teško razdoblje“, rekao je Sanders. „On se ispričao zbog glupih i uvredljivih izjava koje je dao, i uvjeren sam da će voditi dobru kampanju i pobijediti.“
