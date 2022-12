Argentina je nogometni prvak svijeta, u dramatičnoj završnici svladali Francuze

Podijeli :

Izvor: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Argentina je nogometni prvak svijeta, u dramatičnoj završnici Gaučosi su u raspucavanju svladali Francuze. Treći put u povijesti argentinska nogometna reprezentacija je osvojila naslov svjetskog prvaka.

Sve o završnoj utakmici SP-a u Kataru pratili smo OVDJE.

Gaučosi su u jednom od najluđih finala u povijesti porazili branitelja naslova Francusku sa 4-3 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret u 120 minuta završio 3-3. Argentina je svjetske naslove osvojila i 1978. i 1986.

Do prve titule Argentina je došla na svom tlu 1978. godine pobijedivši na krilima najboljeg strijelaca turnira Maria Kempesa u finalu Nizozemsku sa 3-1 nakon produžetaka.

Osam godina kasnije na scenu je stupio Diego Maradona. Mali zeleni, kako je glasio njegov nadimak, je vukao Gaučose do novog slavlja, a završnom susretu Argentina je pobijedila Njemačku sa 3-2.

Argentina je još tri puta bila u finalu, no sva tri puta je poražena. Na prvom World Cupu 1930. izgubila je od Urugvaja sa 2-4, do finala je došlo i 1990. no Njemačka je bila bolja sa 1-0. Identičnim rezultatom Elf je pobijedio Gaučose i u finalu 2014. u Brazilu.

Francuska je propustila priliku postati tek treća reprezentacija u povijesti koja je obranila naslov. To su do sada uspjeli jedino Italija (1934, 1938) i Brazil (1958, 1962).

Francuzima je ovo bilo četvrto finale na svjetskim prvenstvima i drugi poraz. Prvi put su poraženi 2006. od Italije nakon izvođenja jedanaesteraca.

Tricolori su tako ostali na dvije svjetske titule osvojene 1998. i 2018. godine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.