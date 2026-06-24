Bellingham pokrivao usta dok je razgovarao s Ayewom, a nije dobio crveni karton. Evo zašto

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Engleski nogometni reprezentativac Jude Bellingham našao se u središtu rasprave nakon utakmice Engleske i Gane koja je završila bez pogodaka, nakon što su se pojavile snimke na kojima veznjak Real Madrida prekriva usta dok razgovara s Jordanom Ayewom. Unatoč novom strogom FIFA-inom pravilu za Svjetsko prvenstvo 2026., prema kojem igrač za takav potez može biti isključen, britanska je zvijezda ostala na terenu.

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Kontroverza oko Bellinghama proizlazi iz nedavno uvedene regulative za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a pravilo omogućuje isključenje igrača koji namjerno prekriva usta dok razgovara s protivnikom.

Ovu je inicijativu podržao predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nakon incidenta s igračem Gianlucom Prestiannijem, koji je ranije ove godine dobio šest utakmica suspenzije zbog homofobnog ponašanja.

Cilj pravila je povećati odgovornost i poštovanje na terenu. Infantino je poručio: "Riječ je o poštovanju. Riječ je o primjeru koji moramo dati. Ako nemate što skrivati, ne prekrivate usta kada razgovarate s nekim. Pravila su svima vrlo jasno objašnjena".

Zašto Bellingham nije kažnjen?

Iako se na snimkama vidi kako Bellingham prekriva usta tijekom razgovora s Ayewom, ključan je bio kontekst. Vodstvo sudaca objasnilo je da samo prekrivanje usta nije zabranjeno – kažnjivo je jedino kada igrač to radi tijekom žestokog sukoba ili konfrontacije, piše Goal.com.

Pierluigi Collina, šef FIFA-inih sudaca, prije turnira je pojasnio: "Igrači i dalje mogu prekrivati usta rukom ili dresom jer možda razgovaraju s prijateljima. Ako je razgovor prijateljski, mogu to nastaviti raditi bez problema".

AFP/CHARLY TRIBALLEAU

U slučaju Bellinghama i Ayewa nije bilo znakova neprijateljstva među igračima. Situacija je procijenjena kao uobičajeni taktički razgovor ili prijateljska razmjena riječi. Za razliku od nedavnog slučaja Miguela Almiróna, koji je isti potez napravio tijekom žestoke gužve, Bellinghamov postupak nije dosegao razinu sukoba koja bi opravdala intervenciju VAR-a.

Slučaj Almirón kao presedan i pitanje dosljednosti

Paragvajski reprezentativac Almirón postao je prvi igrač isključen zbog ovog prekršaja u utakmici protiv Turske.

Tada je na terenu došlo do opće gužve, a njegovo prekrivanje usta tijekom razgovora s Mertom Müldürom protumačeno je kao pokušaj skrivanja uvredljivih riječi u napetom trenutku.

Za taj je prekršaj dobio jednu utakmicu suspenzije.

Ipak, i dalje postoje brojna pitanja oko dosljednosti primjene ovog pravila. Kritičari upozoravaju da bi ga igrači mogli pokušati zloupotrijebiti tako da započnu razgovor s protivnikom, a zatim ukažu sucima da je suparnik prekrio usta kako bi ga pokušali poslati ranije u svlačionicu.

Za sada je riječ o pravilu koje natjecanja mogu dobrovoljno prihvatiti, a ostaje za vidjeti hoće li ga domaće lige odlučiti uvesti zbog mogućih kontroverzi koje bi moglo izazvati.