FOTO, VIDEO / Pogledajte spektakularan Messijev oproštaj od Argentine

Zanimljivo je da se Messi, kapetan i legenda jedne od najuglednijih reprezentacija, od nacionalne momčadi oprostio protiv prilično lošeg suparnika. Benin je tek 93. reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici. Nikada se nije plasirao na Svjetsko prvenstvo. Pet puta je uspio otići na Afrički kup nacija, posljednji put lani, ali nikada nije bio među prve dvije reprezentacije u skupini.