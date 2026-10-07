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odigrao posljednju utakmicu

FOTO, VIDEO / Pogledajte spektakularan Messijev oproštaj od Argentine

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07. lis. 2026. 06:53
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reuters
REUTERS/Matias Baglietto

Lionek Messi (39) odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u Buenos Airesu, na stadionu Monumental, protiv Benina.

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Messi se oprostio u svom najvećem stilu, jer je Argentinu do pobjede 3:0 vodio s jednim golom i dvije asistencije.

Zanimljivo je da se Messi, kapetan i legenda jedne od najuglednijih reprezentacija, od nacionalne momčadi oprostio protiv prilično lošeg suparnika. Benin je tek 93. reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici. Nikada se nije plasirao na Svjetsko prvenstvo. Pet puta je uspio otići na Afrički kup nacija, posljednji put lani, ali nikada nije bio među prve dvije reprezentacije u skupini.

reuters
REUTERS/Alessia Maccioni

"Ne želim otići. Zahvalan sam Bogu što sam Argentinac i ponosan sam što sam Argentinac te što sam ostvario ovaj san s vama svima"; poručio je Messi na oproštaju.

Argentinci su Messiju priredili spektakularan oproštaj. Na nebu iznad Buenos Airesa dronovi su crtali Messijevu desetku i njegov lik kako drži trofej prvaka svijeta. Messi je teren napustio plačući u pratnji žene i djece, prolazeći uz špalir igrača koji su mu aplaudirali, uz skandiranje cijelog stadiona, prenosi Index.

Standing ovations from the whole stadium for Lionel Messi at the 10 minute mark at his final match for Argentina against Benin
by u/xggq in soccer
Teme
lionel messi

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