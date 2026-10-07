odigrao posljednju utakmicu
FOTO, VIDEO / Pogledajte spektakularan Messijev oproštaj od Argentine
Lionek Messi (39) odigrao je posljednju utakmicu za argentinsku reprezentaciju u Buenos Airesu, na stadionu Monumental, protiv Benina.
Oglas
Messi se oprostio u svom najvećem stilu, jer je Argentinu do pobjede 3:0 vodio s jednim golom i dvije asistencije.
Zanimljivo je da se Messi, kapetan i legenda jedne od najuglednijih reprezentacija, od nacionalne momčadi oprostio protiv prilično lošeg suparnika. Benin je tek 93. reprezentacija na FIFA-inoj ljestvici. Nikada se nije plasirao na Svjetsko prvenstvo. Pet puta je uspio otići na Afrički kup nacija, posljednji put lani, ali nikada nije bio među prve dvije reprezentacije u skupini.
"Ne želim otići. Zahvalan sam Bogu što sam Argentinac i ponosan sam što sam Argentinac te što sam ostvario ovaj san s vama svima"; poručio je Messi na oproštaju.
🚨🎙️| Messi: “I don’t want to leave. I will miss you all. I’m thankful to God for being Argentine and proud to be Argentine, and to have accomplished this dream with you all.” 🩵🩵 pic.twitter.com/owyywWWSHA— Kalshi FC (@KalshiFC) October 7, 2026
Argentinci su Messiju priredili spektakularan oproštaj. Na nebu iznad Buenos Airesa dronovi su crtali Messijevu desetku i njegov lik kako drži trofej prvaka svijeta. Messi je teren napustio plačući u pratnji žene i djece, prolazeći uz špalir igrača koji su mu aplaudirali, uz skandiranje cijelog stadiona, prenosi Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas