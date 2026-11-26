u idućim danima
Zelenski kaže da Rusija priprema novi masovni napad: "Obratite pozornost"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u četvrtak da Rusija u idućim danima planira novi masovni napad na Ukrajinu.
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"Nažalost, imamo informacije o novom masovnom napadu koji Rusi pripremaju. Molim vas, obratite pozornost na upozorenja o raketnim prijetnjama u idućim danima", rekao je Zelenski.
"A u Rusiji bi trebali znati da ćemo obnoviti ono što je naše i odgovoriti na svaki napad", dodao je.
Ovo je drugo upozorenje koje je ukrajinski predsjednik izdao ovog tjedna.
Ruske snage od rujna provode gotovo neprekidne, cjelodnevne napade na Kijev i druge ukrajinske gradove.
Gradonačelnik Vitalij Kličko izjavio je da je Rusija tijekom noći napala Kijev balističkim projektilima, pri čemu je ranjeno sedam osoba, a pogođeni su trgovački centar i još dvije zgrade. S druge strane, Moskva tvrdi da je gađala lokacije povezane s bespilotnim letjelicama.
Ukrajinska vojna obavještajna služba priopćila je da su ukrajinske bespilotne letjelice pogodile rafineriju nafte u ruskoj južnoj regiji Krasnodar.
Ukrajinska vojska također je izvijestila da je tijekom noći pogodila spremnike nafte u ruskom postrojenju tvrtke Transnjeft u središnjoj regiji Baškortostan, kao i vojni aerodrom Marinovka u Volgogradskoj oblasti.
Reuters nije mogao odmah potvrditi ove navode. I Rusija i Ukrajina tvrde da ne gađaju civilne ciljeve.
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